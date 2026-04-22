Pada tahun 2020, DA melaksanakan proyek untuk menggantikan solusi SIEM sebelumnya. Meskipun setiap organisasi memerlukan strategi keamanan siber yang kuat dalam perencanaan bisnisnya, pentingnya hal ini bagi organisasi yang menyediakan layanan perbankan inti untuk credit union, bank, dan lembaga keuangan lainnya tidak dapat dilebih-lebihkan. Setelah melalui proses evaluasi yang menyeluruh, DA memberikan kontrak kepada Vectra untuk mengganti solusi SIEM yang ada dengan QRadar yang berjalan di lingkungan virtual serta menggunakan penyimpanan FlashSystem.

Dalam uji benchmarking awal maupun penggunaan langsung, penerapan QRadar telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dan kuat untuk menyelidiki peristiwa terkait keamanan. Implementasi komponen QRadar dalam klaster VMware memberikan berbagai manfaat, termasuk jejak fisik yang lebih kecil dan biaya daya yang lebih rendah, serta fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar untuk masa depan. Dengan menggabungkan penyimpanan FlashSystems yang dilengkapi teknologi IBM® FCM, DA memperoleh manfaat dari solusi yang dirancang untuk kinerja tinggi dan keandalan yang kuat.

Dengan memanfaatkan kombinasi kemampuan pengoptimalan indeks QRadar dan platform penyimpanan berkinerja tinggi, DA mampu secara signifikan mengurangi waktu eksekusi kueri umum dari hitungan menit menjadi detik. Hal ini menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan di berbagai contoh penggunaan SIEM di DA, termasuk respons insiden, tinjauan lingkungan secara berkala, dan pelaporan. Analisis peristiwa keamanan yang lebih cepat menghasilkan triase serta respons insiden yang lebih baik, yang diketahui dapat mengurangi dampak secara keseluruhan. Tinjauan lingkungan yang lebih cepat juga mengurangi waktu yang dihabiskan serta tingkat frustrasi analis keamanan, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang produktif.

Melalui adopsi teknologi QRadar dan IBM® FlashCore, DA kini mampu menjalankan analisis insiden dan laporan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan solusi SIEM sebelumnya. Dengan biaya rata-rata pelanggaran data yang mencapai jutaan dolar, nilai bisnis dari solusi yang mampu meningkatkan kecepatan deteksi menjadi sangat jelas, karena berpotensi memberikan penghematan baik dari segi waktu maupun biaya.

Meskipun penerapan pengontrol penyimpanan FlashSystem yang dilengkapi dengan FCM merupakan faktor yang signifikan, terlalu menyederhanakan jika mengklaim bahwa hal tersebut adalah satu-satunya alasan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja juga dapat dikaitkan dengan produk QRadar itu sendiri, terutama terkait dengan kemampuan Manajemen Indeksnya. Terlepas dari penyebab tingkat peningkatan kinerja tersebut, kombinasi teknologi IBM® telah terbukti, dalam kasus DA, sangat efektif dalam memenuhi tujuan dan sasaran keamanan organisasi.