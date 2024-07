Dokumentasi dan tutorial

Tutorial Lakukan operasi ETL tingkat lanjut dengan DataStage Pelajari cara melakukan operasi ETL pada data toko di IBM Netezza Performance Server. Tutorial Menggunakan konektivitas asli DB2 di IBM DataStage SaaS Pelajari cara menggunakan konektivitas asli IBM DB2 di DataStage sebagai layanan. Docs Ciptakan pekerjaan paralel Pelajari tentang tugas-tugas yang terlibat dalam menciptakan pekerjaan paralel.