Mengamankan, mengatur, dan mengamati interaksi AI tanpa membangun kembali arsitektur Anda
Mengendalikan interaksi AI
AI bergerak ke produksi lebih cepat daripada kontrol perusahaan dapat mengimbangi. IBM® DataPower Interact Gateway membawa interaksi AI kembali ke bawah kendali; mengatur bagaimana agen, model, dan alat berinteraksi dengan API dan sistem perusahaan pada waktu proses.
Memediasi dan mengatur lapisan interaksi AI
Perluas API dan bidang kontrol integrasi Anda yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI dengan lancar di seluruh alat, agen, dan beberapa penyedia model; tanpa menambahkan tumpukan AI paralel, menggunakan kembali apa yang sudah Anda percayai.
Ubah API, peristiwa, dan integrasi yang ada menjadi alat yang siap untuk AI sehingga agen dapat menemukan dan memanggil kemampuan perusahaan dengan aman menggunakan interaksi A2A yang berkembang dan MCP Composers & Enhancer. Gunakan kembali API pihak ketiga, termasuk Kong dan Apigee, tanpa membangun kembali layanan atau membuat titik akhir baru.
Dibangun di atas kerangka kerja DataPower Nano Gateway , Interact Gateway membantu memediasi dan mengatur lalu lintas LLM dan MCP secara real time tanpa bergantung pada gateway terpusat. DataPower Nano Gateway menyediakan arsitektur asli Kubernetes yang sangat ringan yang memberikan throughput tinggi dan kinerja latensi rendah.
Pasangkan AI Gateway dengan Interact Gateway untuk mendapatkan visibilitas real-time ke dalam interaksi AI dan API melalui analitik terintegrasi. Pahami pola penggunaan, lacak perilaku, dan optimalkan kinerja dengan pembatasan tarif berbasis token, caching respons, dan kebijakan lalu lintas; sehingga Anda dapat mencegah pembengkakan biaya yang tidak terduga saat AI berskala.
Bawa alat yang siap untuk AI ke pasar digital dan katalog yang dapat dicari, sehingga tim dapat menemukan, mengelola, dan mengelola aset di Interact Gateway, dan lingkungan lain dari satu tempat.
Memperluas tata kelola API ke interaksi AI
Hubungkan agen, model, dan alat ke API dan sistem perusahaan melalui satu platform terpadu. Bangun AI menjadi alur kerja bisnis nyata lebih cepat, dengan kontrol waktu proses yang konsisten, visibilitas penggunaan dan perilaku yang lebih baik, dan lebih sedikit pekerjaan Integrasi khusus.
Ubah API, peristiwa, dan alur kerja menjadi alat siap untuk AI yang dapat ditemukan dan dipanggil oleh agen dengan aman. Perluas API dan bidang kontrol integrasi yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI di satu tempat. Gunakan kembali apa yang sudah Anda percayai alih-alih membuat titik akhir baru.
Penetapan harga berbasis konsumsi yang fleksibel
Penetapan harga berbasis penggunaan untuk menyelaraskan biaya dengan penggunaan. Diskon volume tersedia seiring pertumbuhan konsumsi.
Pilih penawaran perangkat lunak khusus untuk mengatur interaksi AI perusahaan di seluruh lingkungan Anda. Harga berbasis konsumsi sejalan dengan volume interaksi AI. Terbaik untuk pengembangan fleksibel dan kontrol skala perusahaan.
Tersedia sebagai add-on untuk konfigurasi SaaS IBM® webMethods Hybrid Integration yang ada. Dibangun untuk skenario integrasi hybrid berkemampuan AI.
Tersedia sebagai add-on untuk penawaran API Connect SaaS. Ideal untuk pelanggan yang memperluas tata kelola API ke interaksi AI.