IBM® DataPower Interact Gateway

Mengamankan, mengatur, dan mengamati interaksi AI tanpa membangun kembali arsitektur Anda

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NPI DataPower Interact Gateway

Ikhtisar

Mengendalikan interaksi AI

AI bergerak ke produksi lebih cepat daripada kontrol perusahaan dapat mengimbangi. IBM® DataPower Interact Gateway membawa interaksi AI kembali ke bawah kendali; mengatur bagaimana agen, model, dan alat berinteraksi dengan API dan sistem perusahaan pada waktu proses.
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Cakrawala kota modern di malam hari dengan jejak cahaya dari lalu lintas
Tonton demo IBM® DataPower Interact Gateway
Lihat bagaimana interaksi berbasis AI diatur dan dijalankan di seluruh perusahaan Anda secara real time.
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Mengatur interaksi AI di mana ia bertemu dengan perusahaan
Kelola, amankan, dan amati interaksi AI di seluruh agen, model, dan alat.
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Ilustrasi dua ikon profil di dalam layar komputer
Memindahkan AI dari Pilot ke Produksi?
Tonton webinar sesuai permintaan ini untuk mempelajari mengapa dan bagaimana pendekatan integrasi terpadu membantu Anda menskalakan AI dengan visibilitas, kontrol, dan keandalan yang lebih baik.

Fitur

Memediasi dan mengatur lapisan interaksi AI

Perluas API dan bidang kontrol integrasi Anda yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI dengan lancar di seluruh alat, agen, dan beberapa penyedia model; tanpa menambahkan tumpukan AI paralel, menggunakan kembali apa yang sudah Anda percayai.

Memperluas API dan bidang kontrol Integrasi Anda yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI dengan lancar di seluruh alat, agen, dan beberapa penyedia model
Memperluas API dan bidang kontrol Integrasi Anda yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI dengan lancar di seluruh alat, agen, dan beberapa penyedia model

Ubah API, peristiwa, dan integrasi yang ada menjadi alat yang siap untuk AI sehingga agen dapat menemukan dan memanggil kemampuan perusahaan dengan aman menggunakan interaksi A2A yang berkembang dan MCP Composers & Enhancer. Gunakan kembali API pihak ketiga, termasuk Kong dan Apigee, tanpa membangun kembali layanan atau membuat titik akhir baru.

Ubah integrasi yang ada menjadi alat siap untuk AI yang mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh agen menggunakan MCP Enhancer dari IBM® DataPower Interact Gateway
Ubah integrasi yang ada menjadi alat siap untuk AI yang mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh agen menggunakan MCP Enhancer dari IBM® DataPower Interact Gateway

Dibangun di atas kerangka kerja DataPower Nano Gateway , Interact Gateway membantu memediasi dan mengatur lalu lintas LLM dan MCP secara real time tanpa bergantung pada gateway terpusat. DataPower Nano Gateway menyediakan arsitektur asli Kubernetes yang sangat ringan yang memberikan throughput tinggi dan kinerja latensi rendah.

Memediasi dan mengatur lalu lintas LLM dan MCP secara real-time
Memediasi dan mengatur lalu lintas LLM dan MCP secara real-time

Pasangkan AI Gateway dengan Interact Gateway untuk mendapatkan visibilitas real-time ke dalam interaksi AI dan API melalui analitik terintegrasi. Pahami pola penggunaan, lacak perilaku, dan optimalkan kinerja dengan pembatasan tarif berbasis token, caching respons, dan kebijakan lalu lintas; sehingga Anda dapat mencegah pembengkakan biaya yang tidak terduga saat AI berskala.

Visibilitas menyeluruh pada penggunaan AI melalui MCP
Visibilitas menyeluruh pada penggunaan AI melalui MCP

Bawa alat yang siap untuk AI ke pasar digital dan katalog yang dapat dicari, sehingga tim dapat menemukan, mengelola, dan mengelola aset di Interact Gateway, dan lingkungan lain dari satu tempat.

Alat yang mudah ditemukan dan diatur yang siap untuk AI di seluruh lingkungan
Alat yang siap untuk AI yang mudah ditemukan serta ditata kelola secara konsisten di seluruh lingkungan

Contoh penggunaan

Memperluas tata kelola API ke interaksi AI

Menghubungkan Pusat Keunggulan AI Anda

Hubungkan agen, model, dan alat ke API dan sistem perusahaan melalui satu platform terpadu. Bangun AI menjadi alur kerja bisnis nyata lebih cepat, dengan kontrol waktu proses yang konsisten, visibilitas penggunaan dan perilaku yang lebih baik, dan lebih sedikit pekerjaan Integrasi khusus.
Membangun di atas API Integrasi & yang ada

Ubah API, peristiwa, dan alur kerja menjadi alat siap untuk AI yang dapat ditemukan dan dipanggil oleh agen dengan aman. Perluas API dan bidang kontrol integrasi yang ada untuk mengatur, mengamankan, dan mengamati interaksi AI di satu tempat. Gunakan kembali apa yang sudah Anda percayai alih-alih membuat titik akhir baru.

Harga

Penetapan harga berbasis konsumsi yang fleksibel

Penetapan harga berbasis penggunaan untuk menyelaraskan biaya dengan penggunaan. Diskon volume tersedia seiring pertumbuhan konsumsi.
Perangkat Lunak Mandiri

Pilih penawaran perangkat lunak khusus untuk mengatur interaksi AI perusahaan di seluruh lingkungan Anda. Harga berbasis konsumsi sejalan dengan volume interaksi AI. Terbaik untuk pengembangan fleksibel dan kontrol skala perusahaan.

 Add-on SaaS IBM® webMethods Hybrid Integration

Tersedia sebagai add-on untuk konfigurasi SaaS IBM® webMethods Hybrid Integration yang ada. Dibangun untuk skenario integrasi hybrid berkemampuan AI.

 Beli sekarang Add-on SaaS API Connect

Tersedia sebagai add-on untuk penawaran API Connect SaaS. Ideal untuk pelanggan yang memperluas tata kelola API ke interaksi AI.

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Mengendalikan interaksi AI di perusahaan Anda.

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