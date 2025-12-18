DataPower Nano Gateway adalah gateway generasi berikutnya yang dirancang untuk beban kerja asli Kubernetes modern. Tertanam lebih dekat ke aplikasi bisnis, ini memberi pengembang kontrol langsung atas lalu lintas API, keamanan, dan kebijakan di seluruh lingkungan penerapan, sehingga mereka dapat pindah cepat tanpa bergantung pada tim gateway terpusat.