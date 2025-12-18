Percepat API dengan gateway asli Kubernetes yang sangat ringan dengan throughput1, 2, dan keamanan zero-trust 50% lebih tinggi.
DataPower Nano Gateway adalah gateway generasi berikutnya yang dirancang untuk beban kerja asli Kubernetes modern. Tertanam lebih dekat ke aplikasi bisnis, ini memberi pengembang kontrol langsung atas lalu lintas API, keamanan, dan kebijakan di seluruh lingkungan penerapan, sehingga mereka dapat pindah cepat tanpa bergantung pada tim gateway terpusat.
Menerapkan secure gateway dengan startup di bawah detik melalui pipeline GitOps; membantu pengembang pindah dari build ke produksi lebih cepat tanpa hambatan terpusat.
Jalankan gateway dekat dengan aplikasi bisnis dengan latensi yang berkurang; memungkinkan penskalaan halus dan waktu respons yang lebih cepat di lingkungan hybrid, multi-cloud, dan lokal.
Sematkan perlindungan zero-trust dan penegakan kebijakan yang konsisten ke setiap layanan mikro dengan OpenTelemetry bawaan dan konfigurasi deklaratif.
Hilangkan ketergantungan pada gateway yang berat dan terpusat dengan waktu proses ultra-ringan, cloud native, yang mengurangi footprint dan menyederhanakan penskalaan dengan Infrastructure-as-a-Code.
Mulai dari yang kecil dengan 10 milicore CPU untuk lingkungan yang ringan. Skala hingga 300 milicore untuk memberikan kinerja yang kuat tanpa infrastruktur yang berat.
Startup dalam waktu kurang dari satu detik dengan RAM kurang dari 20 MB. Ideal untuk penyebaran kontainer, cloud-native, dan edge.
Memproses hingga 50% lebih banyak transaksi per detik daripada gateway terkemuka, sehingga mempercepat kinerja API dalam skala besar.
Startup kurang dari detik dengan gateway asli Kubernetes yang ringkas yang disematkan dekat dengan aplikasi bisnis; meminimalkan waktu proses, latensi jaringan, dan footprint.
Tentukan kebijakan API melalui konfigurasi deklaratif berbasis YAML, memungkinkan pengembang mengamankan, memvalidasi, dan mengatur lalu lintas lebih cepat dan konsisten di seluruh lingkungan hybrid dan cloud.
Menghadirkan perlindungan zero-trust langsung ke setiap aplikasi bisnis dengan gateway terisolasinya sendiri; memastikan respons yang lebih cepat, kontrol lalu lintas yang lebih aman, dan menghilangkan masalah tetangga yang bising.
¹Tolok ukur internal IBM-Desember 2025. Persyaratan minimum: 10 millicore CPU (1% dari satu inti CPU) dan 20 MB RAM. Untuk penerapan tingkat produksi standar, CPU 300 millicore dan RAM 600 MB direkomendasikan.
² 50% lebih banyak transaksi per detik (TPS) daripada gateway pesaing terkemuka.