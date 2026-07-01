Memperkenalkan IBM DataPower Interact Gateway: Mengelola interaksi AI di titik pertemuan antara AI dan perusahaan

Kelola, amankan, dan amati interaksi AI di seluruh agen, model, dan alat.
Ketika perusahaan meningkatkan skala penerapan AI, keberhasilannya bergantung pada lebih dari sekadar akses ke model. Perusahaan juga membutuhkan konteks perusahaan yang tepercaya, interaksi yang terkelola, serta konektivitas yang aman di seluruh API, aplikasi, dan data.
Dengan memanfaatkan portofolio IBM® Integration yang telah dipercaya pelanggan untuk menghubungkan dan mengelola lingkungan perusahaan hybrid, IBM® memperluas fondasi tepercaya tersebut ke era AI melalui IBM® DataPower Interact Gateway. Sebagai gateway mediasi tata kelola AI dari IBM®, solusi ini mengatur, mengamankan, dan memantau interaksi antara agen AI, model, alat, dan sistem perusahaan, sehingga memungkinkan organisasi mengoperasionalkan AI secara aman tanpa menciptakan silo baru atau mengganggu arsitektur yang sudah ada.
Organisasi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi integrasi yang tepercaya. API telah dikelola. Alur kerja telah diorkestrasi. Kebijakan telah diterapkan. Disiplin integrasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun tersebut kini telah terbukti andal, teruji dalam berbagai kondisi, dan mampu beroperasi dalam skala besar. Ketika AI mulai diterapkan ke lingkungan produksi, tantangannya bukan hanya mengelola AI; melainkan juga memberikan AI pemahaman yang tepercaya dan bersifat real-time mengenai bisnis. Pemahaman tersebut diperoleh melalui interaksi yang aman dan terkelola di seluruh API, aplikasi, data, dan alur kerja, sehingga memungkinkan agen AI dan model bertindak secara aman di dalam sistem perusahaan, bukan beroperasi secara terpisah.
Namun, AI hadir dengan pola interaksi yang sering kali melewati seluruh mekanisme tersebut. Agen AI berinteraksi langsung dengan sistem perusahaan, sementara model mengakses data di luar batas keamanan dan kepatuhan yang telah ditetapkan. Berbagai alat juga dapat memanggil alur kerja bisnis tanpa melalui penegakan kebijakan yang semestinya.Setiap interaksi tersebut terjadi di luar struktur tata kelola yang selama ini diandalkan organisasi, sehingga menciptakan kebijakan yang terfragmentasi, visibilitas yang terbatas, dan biaya berbasis penggunaan yang terus meningkat tanpa peringatan. Akibatnya, muncul titik buta yang semakin besar tepat pada lapisan tempat AI berinteraksi dengan sistem perusahaan, yaitu lapisan interaksi.
Ini bukan masalah model atau data, tetapi masalah interaksi. Ini membutuhkan solusi yang dibangun khusus untuk lapisan itu—bukan kumpulan silo tata kelola—masing-masing mencakup satu bagian dari gambar. Menurut IBM®’s Institute for Business Value, 65% perusahaan percaya bahwa AI akan gagal tanpa Integrasi yang lebih baik. Peluang untuk menegakkan kendali semakin menyempit. Forrester memperkirakan pasar perangkat lunak tata kelola AI akan tumbuh sekitar 30% CAGR hingga 2030, mencapai sekitar $15,8 miliar dalam pengeluaran.
Seiring percepatan adopsi AI, organisasi yang tidak memiliki pendekatan konsisten untuk mengatur interaksi AI berisiko menumpuk utang tata kelola dengan setiap penerapan yang tidak dikelola.
Ketika perusahaan menskalakan AI ke dalam produksi, mereka menghadapi tantangan baru: bagaimana mengatur volume interaksi yang terus meningkat antara agen AI, model, API, data perusahaan, dan alur kerja bisnis.
Kebutuhan yang terus berkembang ini telah melahirkan kategori baru yang oleh para analis disebut sebagai AI gateway: platform yang dirancang untuk menyediakan tata kelola, keamanan, observabilitas, dan kontrol yang diperlukan untuk mendukung adopsi AI perusahaan dalam skala besar.Banyak organisasi pada awalnya mencoba mengelola interaksi AI menggunakan API Gateway yang sudah ada, platform model, atau kontrol pada tingkat aplikasi. Meskipun alat-alat tersebut mampu mengatasi sebagian aspek penting dari permasalahan, sering kali alat tersebut tidak memiliki lapisan tata kelola terpadu yang secara khusus dirancang untuk menangani volume dan keragaman interaksi yang terus meningkat antara agen AI, model, alat, API, dan data perusahaan.Panduan Pasar Gartner untuk AI Gateway¹ mengidentifikasi AI gateway sebagai infrastruktur dasar bagi organisasi yang ingin memindahkan AI dari tahap pilot ke lingkungan produksi.
Evolusi tersebut melahirkan Interact Gateway. Alih-alih memperkenalkan satu lagi titik kontrol AI yang berdiri sendiri, IBM® memperluas kemampuan integrasi tepercaya yang telah lama digunakan pelanggannya untuk mengelola cara AI berinteraksi dengan sistem perusahaan. Dibangun di atas infrastruktur integrasi dan API yang sudah ada, Interact Gateway mengamankan, mengelola, dan memantau interaksi di berbagai model, kerangka kerja agen AI, API, dan lingkungan hybrid, sekaligus mempertahankan investasi yang telah ada serta menghadirkan kebijakan kelas enterprise, keamanan, dan observabilitas ke era AI.
Hasilnya adalah pendekatan yang lebih praktis terhadap tata kelola AI, yang membantu organisasi meningkatkan skala penerapan AI secara bertanggung jawab sekaligus mengurangi kompleksitas operasional dan mempertahankan kontrol atas cara AI berinteraksi dengan sistem perusahaan.
Mengaktifkan layanan perusahaan yang siap untuk AI
REST API yang sudah ada dapat dipublikasikan kembali sebagai alat MCP, sehingga kemampuan perusahaan dapat langsung ditemukan dan dipanggil oleh agen AI tanpa perlu menulis ulang logika aplikasi maupun membangun kembali integrasi.
Menghubungkan AI dengan konteks perusahaan tepercaya
Interaksi yang terkelola memberikan AI akses real-time yang aman ke API, sistem, dan data perusahaan. Perlindungan keamanan dapat diterapkan secara konsisten melalui satu titik kontrol terpadu yang mencakup autentikasi, otorisasi, dan pembatasan laju akses. Organisasi juga dapat memusatkan dan mengelola akses ke model AI melalui lapisan tata kelola yang sama, sehingga keamanan, penegakan kebijakan, dan observabilitas diterapkan secara konsisten, terlepas dari penyedia model yang digunakan. Dengan demikian, tim memperoleh visibilitas terhadap pola interaksi AI, penggunaan model, dan aktivitas operasional, sehingga membantu organisasi mempertahankan kontrol serta mengelola biaya terkait AI seiring meningkatnya skala adopsi.
Menerapkan tata kelola tepercaya di seluruh lingkungan hybrid
Kebijakan interaksi AI diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan lokal, cloud privat, dan multi-cloud, dengan tetap mematuhi persyaratan residensi data regional serta kewajiban kepatuhan, tanpa membatasi tata kelola pada satu platform atau batas lingkungan tertentu.
Bersiaplah untuk interaksi AI generasi berikutnya
Seiring ekosistem AI menjadi semakin saling terhubung, tata kelola harus berkembang melampaui interaksi antara manusia dan agen AI. Interact Gateway dirancang dengan mempertimbangkan komunikasi agen-ke-agen (A2A) di masa depan, sehingga membantu organisasi membangun ekosistem AI yang tepercaya, aman, dan dapat diamati dalam skala besar.
Memperluas fondasi integrasi tepercaya Anda
Interact Gateway dibangun di atas infrastruktur integrasi yang sudah ada, bukan menggantikannya. Kemampuan tata kelola yang dibutuhkan AI disediakan melalui infrastruktur yang sama yang selama ini telah digunakan untuk mengelola API dan integrasi perusahaan.
Saat ini, agen AI dan model sering beroperasi di luar jalur tata kelola yang telah ditetapkan. Ketika mereka mengakses API, data perusahaan, dan alur kerja bisnis secara langsung, organisasi menghadapi tantangan yang semakin besar terkait visibilitas, penegakan kebijakan, keamanan, dan pengelolaan biaya.
Apa yang awalnya dimulai sebagai satu proyek percontohan AI dapat dengan cepat berkembang menjadi ribuan, bahkan jutaan, interaksi di seluruh API, sumber data perusahaan, dan alur kerja bisnis. Seiring interaksi tersebut semakin memengaruhi pengalaman pelanggan, keputusan operasional, dan proses yang menghasilkan pendapatan, menjaga visibilitas, penegakan kebijakan, serta kontrol operasional menjadi tantangan yang jauh lebih besar.
Lapisan integrasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kini menghadapi titik buta tepat pada lapisan tempat AI berinteraksi dengan sistem perusahaan. Interact Gateway hadir untuk menutup kesenjangan tersebut. Solusi ini memperluas lapisan integrasi yang sudah ada agar mampu mengelola interaksi AI dengan membawa model, alat, dan agen AI ke dalam kerangka manajemen serta observabilitas yang sama seperti API dan integrasi, sekaligus menerapkan tingkat pengendalian yang telah lama digunakan oleh tim.Dengan demikian, investasi integrasi yang telah ada dapat menjadi fondasi untuk mengelola interaksi AI tanpa harus membangun ulang infrastruktur atau memperkenalkan tumpukan teknologi yang terpisah.
Bagi organisasi yang telah menggunakan solusi integrasi IBM® dan produk AI, Interact Gateway bekerja berdampingan dengan infrastruktur yang sudah ada, bukan menggantikannya. Solusi ini memperluas tata kelola yang telah diterapkan agar mencakup interaksi AI, tanpa perlu menambahkan infrastruktur baru atau menduplikasi kemampuan yang telah dijalankan dengan baik oleh platform yang ada.
Interact Gateway sangat cocok bila:
Ketika AI beralih dari tahap eksperimen ke lingkungan produksi, organisasi membutuhkan cara yang tepercaya untuk menghubungkan agen AI, model, API, dan sistem perusahaan tanpa mengorbankan tata kelola, keamanan, maupun kontrol. Interact Gateway memperluas fondasi integrasi tepercaya yang telah lama digunakan pelanggan untuk membantu mengoperasionalkan AI secara aman dalam skala perusahaan.