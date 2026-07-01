Memperkenalkan IBM DataPower Interact Gateway: Mengelola interaksi AI di titik pertemuan antara AI dan perusahaan

Organisasi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi integrasi yang tepercaya. API telah dikelola. Alur kerja telah diorkestrasi. Kebijakan telah diterapkan. Disiplin integrasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun tersebut kini telah terbukti andal, teruji dalam berbagai kondisi, dan mampu beroperasi dalam skala besar. Ketika AI mulai diterapkan ke lingkungan produksi, tantangannya bukan hanya mengelola AI; melainkan juga memberikan AI pemahaman yang tepercaya dan bersifat real-time mengenai bisnis. Pemahaman tersebut diperoleh melalui interaksi yang aman dan terkelola di seluruh API, aplikasi, data, dan alur kerja, sehingga memungkinkan agen AI dan model bertindak secara aman di dalam sistem perusahaan, bukan beroperasi secara terpisah.

Namun, AI hadir dengan pola interaksi yang sering kali melewati seluruh mekanisme tersebut. Agen AI berinteraksi langsung dengan sistem perusahaan, sementara model mengakses data di luar batas keamanan dan kepatuhan yang telah ditetapkan. Berbagai alat juga dapat memanggil alur kerja bisnis tanpa melalui penegakan kebijakan yang semestinya.Setiap interaksi tersebut terjadi di luar struktur tata kelola yang selama ini diandalkan organisasi, sehingga menciptakan kebijakan yang terfragmentasi, visibilitas yang terbatas, dan biaya berbasis penggunaan yang terus meningkat tanpa peringatan. Akibatnya, muncul titik buta yang semakin besar tepat pada lapisan tempat AI berinteraksi dengan sistem perusahaan, yaitu lapisan interaksi.

Ini bukan masalah model atau data, tetapi masalah interaksi. Ini membutuhkan solusi yang dibangun khusus untuk lapisan itu—bukan kumpulan silo tata kelola—masing-masing mencakup satu bagian dari gambar. Menurut IBM®’s Institute for Business Value, 65% perusahaan percaya bahwa AI akan gagal tanpa Integrasi yang lebih baik. Peluang untuk menegakkan kendali semakin menyempit. Forrester memperkirakan pasar perangkat lunak tata kelola AI akan tumbuh sekitar 30% CAGR hingga 2030, mencapai sekitar $15,8 miliar dalam pengeluaran.

Seiring percepatan adopsi AI, organisasi yang tidak memiliki pendekatan konsisten untuk mengatur interaksi AI berisiko menumpuk utang tata kelola dengan setiap penerapan yang tidak dikelola.