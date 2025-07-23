IBM® webMethods Hybrid Integration berfokus pada bidang kontrol hybrid yang menggabungkan berbagai proses integrasi waktu nyata ke dalam satu platform, yang menyediakan:​

Pemantauan menyeluruh untuk visibilitas lengkap di seluruh alur kerja Integrasi.​

API Management terfederasi untuk menyatukan tata kelola API di seluruh lingkungan hybrid.​

Manajemen waktu proses yang terintegrasi untuk menyederhanakan penerapan lokal, di cloud, atau di edge.​

Integrasi agen AI untuk menyematkan otomatisasi cerdas ke dalam alur kerja.​

IBM menyediakan serangkaian kemampuan integrasi yang dapat terhubung dengan lancar pada bidang kendali hybrid. (Lihat tabel berikut)