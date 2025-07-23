Harga

Render 3D sirkuit digital dan grafik dengan beragam warna

IBM® webMethods Hybrid Integration

Harga untuk Tingkat Standard mulai dari USD 2.500 per bulan

Termasuk kredit fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai kemampuan integrasi, seperti panggilan API, alur integrasi aplikasi, integrasi B2B, transfer file terkelola, dan pemrosesan peristiwa.

Harga berbasis konsumsi menyelaraskan biaya dengan penggunaan aktual
  • Fleksibilitas lisensi
  • Harga berbasis pemakaian
  • Hak atas seluruh kemampuan integrasi
  • Harga disesuaikan dengan penggunaan sebenarnya

Bidang kendali hybrid: Fondasi integrasi yang terpadu​

IBM® webMethods Hybrid Integration berfokus pada bidang kontrol hybrid yang menggabungkan berbagai proses integrasi waktu nyata ke dalam satu platform, yang menyediakan:​

  • Pemantauan menyeluruh untuk visibilitas lengkap di seluruh alur kerja Integrasi.​

  • API Management terfederasi untuk menyatukan tata kelola API di seluruh lingkungan hybrid.​

  • Manajemen waktu proses yang terintegrasi untuk menyederhanakan penerapan lokal, di cloud, atau di edge.​

  • Integrasi agen AI untuk menyematkan otomatisasi cerdas ke dalam alur kerja.​

IBM menyediakan serangkaian kemampuan integrasi yang dapat terhubung dengan lancar pada bidang kendali hybrid.  (Lihat tabel berikut)
    Kemampuan platform Penggunaan metrik SaaS Perangkat lunak

     Bidang kontrol hybrid 

    •  Pemantauan E2E​
    •  API Management gabungan​
    •  Integrasi waktu proses​
    •  Analisis penggunaan

    Waktu proses terdaftar SaaS disertakan tanpa biaya tambahan​

    Penghitungan waktu proses jarak jauh yang terdaftar

    N/A

    Manajemen API

    Panggilan API 

    Integrasi Aplikasi​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Transaksi integrasi 

    Manajemen titik akhir peristiwa 

    Panggilan API 

    Pemrosesan acara

    Inti proses virtual 

    Event Streams 

    Inti proses virtual 

    Integrasi B2B webMethods 

    Dokumen B2B 

    IBM® Sterling VAN 

    Volume data per bulan 

    Transfer file yang dikelola webMethods 

    File pindah 

    *Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat. 
    Ambil langkah selanjutnya

    Memberdayakan integrasi yang dinamis dan dapat diskalakan dengan IBM® webMethods Hybrid Integration—didukung AI dan API-driven untuk memenuhi tuntutan bisnis yang terus berkembang.

