Jelajahi opsi harga IBM® webMethods Hybrid Integration
Termasuk kredit fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai kemampuan integrasi, seperti panggilan API, alur integrasi aplikasi, integrasi B2B, transfer file terkelola, dan pemrosesan peristiwa.
Harga berbasis konsumsi menyelaraskan biaya dengan penggunaan aktual
IBM® webMethods Hybrid Integration berfokus pada bidang kontrol hybrid yang menggabungkan berbagai proses integrasi waktu nyata ke dalam satu platform, yang menyediakan:
Pemantauan menyeluruh untuk visibilitas lengkap di seluruh alur kerja Integrasi.
API Management terfederasi untuk menyatukan tata kelola API di seluruh lingkungan hybrid.
Manajemen waktu proses yang terintegrasi untuk menyederhanakan penerapan lokal, di cloud, atau di edge.
Integrasi agen AI untuk menyematkan otomatisasi cerdas ke dalam alur kerja.
IBM menyediakan serangkaian kemampuan integrasi yang dapat terhubung dengan lancar pada bidang kendali hybrid. (Lihat tabel berikut)
Bidang kontrol hybrid
Waktu proses terdaftar SaaS disertakan tanpa biaya tambahan
Penghitungan waktu proses jarak jauh yang terdaftar
N/A
Manajemen API
Panggilan API
Integrasi Aplikasi
Transaksi integrasi
—
Manajemen titik akhir peristiwa
Panggilan API
Pemrosesan acara
Inti proses virtual
—
Event Streams
Inti proses virtual
—
Integrasi B2B webMethods
Dokumen B2B
IBM® Sterling VAN
Volume data per bulan
—
Transfer file yang dikelola webMethods
File pindah
Memberdayakan integrasi yang dinamis dan dapat diskalakan dengan IBM® webMethods Hybrid Integration—didukung AI dan API-driven untuk memenuhi tuntutan bisnis yang terus berkembang.