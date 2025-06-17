Protected B adalah salah satu dari enam tingkat keamanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kanada (GC) untuk informasi dan aset sensitif yang, jika disusupi, dapat menyebabkan cedera serius pada individu, organisasi, atau pemerintah.

Pada tahun 2017, Sekretariat Dewan Keuangan Kanada (TBS), yang menetapkan tata kelola perusahaan GC, Strategi, dan kebijakan untuk layanan cloud, menerbitkan Arahan Penggunaan Layanan Cloud Komersial yang Aman: Pemberitahuan Implementasi Kebijakan Keamanan (SPIN) yang memungkinkan data Protected B di-host di cloud publik serta untuk audit pihak ketiga yang dimanfaatkan untuk jaminan kontrol, seperti ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27017, ISO / IEC 27018, dan SOC 2 Tipe 2).

Pusat Keamanan Cyber Security Kanada (CCCS) menilai penyedia layanan cloud (CSP) untuk kontrol keamanan Protected B untuk pemrosesan informasi. Layanan yang dinilai tersedia untuk digunakan oleh agensi GC melalui pasar digital GC Cloud Services, di mana CSP dengan perjanjian kerangka kerja GC Protected B ditampilkan.

