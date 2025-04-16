Kepatuhan IBM Cloud: PINAKES

PINAKES adalah kerangka kerja pemeringkatan yang dikembangkan oleh asosiasi perbankan Spanyol Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). Kerangka kerja ini dirancang untuk mengelola dan memantau kontrol keamanan siber dari pemasok teknologi yang mendukung entitas keuangan Spanyol. PINAKES didasarkan pada petunjuk uji tuntas dan kepatuhan yang disediakan dalam Pedoman Otoritas Perbankan Eropa (EBA/GL/2019/02).

Penilaian PINAKES dilakukan oleh evaluator pihak ketiga independen yang disetujui CCI. Evaluasi PINAKES meliputi manajemen keamanan informasi, manajemen insiden, enkripsi, operasi sistem, ketahanan, dan kontrol akses. Evaluator menilai layanan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Ketiga konsep ini kemudian diberi skor dari D hingga A+ untuk peringkat akhir (seperti ABA atau BAC).



Laporan dan dokumentasi lainnya



Hubungi perwakilan IBM untuk meminta laporan PINAKES