Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi (MeitY) adalah lembaga Pemerintah India yang mempromosikan inisiatif transformasi digital untuk pemerintah dan organisasi sektor publik. Badan ini juga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja untuk penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi.

Untuk memaksimalkan manfaat dari komputasi cloud dan mempercepat proliferasi adopsi cloud di seluruh departemen dan lembaga sambil mengoptimalkan pengeluaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), Pemerintah India memulai inisiatif Government India (GI) Cloud yang ambisius yang dikenal dengan nama ‘MeghRaj’.

MeitY melakukan akreditasi terhadap penyedia layanan cloud (CSP) yang wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menjalani audit yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Pengujian dan Sertifikasi Kualitas (STQC). Setelah berhasil menyelesaikan akreditasi MeitY, CSP dapat berpartisipasi dalam program pengadaan cloud untuk pemerintah dan sektor publik.

Akreditasi MeitY mengharuskan layanan cloud yang ditawarkan dihosting di India dan data tetap berada dalam batas wilayah India. Selain itu, penyedia layanan cloud harus menjaga kepatuhan terhadap standar global seperti ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, dan ISO 20000.

