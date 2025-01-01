Kepatuhan IBM Cloud: ISMAP

Program Manajemen dan Penilaian Keamanan Sistem Informasi (ISMAP) adalah

Program pemerintah Jepang untuk menilai keamanan penyedia layanan cloud publik (CSP). ISMAP menyetujui auditor pihak ketiga independen yang mengevaluasi dan mendaftarkan CSP dan layanan mereka untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan keamanan spesifik yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang, sehingga memungkinkan penggunaan oleh agensi tanpa beban tambahan dan biaya penilaian yang dipimpin lembaga.

Laporan dan dokumentasi lainnya

Lihat pendaftaran IBM Cloud IaaS dan PaaS yang terdaftar di situs web ISMAP (Daftar dalam bahasa Jepang).