Kepatuhan IBM Cloud: ISMAP

Program Manajemen dan Penilaian Keamanan Sistem Informasi (ISMAP) adalah
Program pemerintah Jepang untuk menilai keamanan penyedia layanan cloud publik (CSP). ISMAP menyetujui auditor pihak ketiga independen yang mengevaluasi dan mendaftarkan CSP dan layanan mereka untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan keamanan spesifik yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang, sehingga memungkinkan penggunaan oleh agensi tanpa beban tambahan dan biaya penilaian yang dipimpin lembaga.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Lihat pendaftaran IBM Cloud IaaS dan PaaS yang terdaftar di situs web ISMAP (Daftar dalam bahasa Jepang).
IBM Cloud IaaS, PaaS, dan VPC disertifikasi untuk ISMAP oleh auditor pihak ketiga yang independen dan bersertifikat. Sertifikasi IBM Cloud ISMAP membantu lembaga pemerintah Jepang memanfaatkan beban kerja IBM Cloud sambil memenuhi persyaratan keamanan.
Deskripsi Layanan (SD) IBM menunjukkan apakah penawaran tertentu telah mencapai dan mempertahankan status kepatuhan ISMAP. Layanan di bawah ini dinilai setiap tahun oleh auditor pihak ketiga yang independen.
Layanan IBM Cloud yang telah mempertahankan sertifikasi ISMAP, termasuk:
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.