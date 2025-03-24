Infosec Registered Assessors Program (IRAP) adalah program Australian Signals Directorate (ASD) yang dikelola oleh Australian Cyber Security Centre (ACSC) untuk membantu lembaga pemerintah memverifikasi bahwa terdapat kontrol yang tepat untuk memenuhi persyaratan keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kerangka kerja IRAP didasarkan pada persyaratan Pedoman Keamanan Informasi (ISM) Pemerintah Australia dan menyediakan proses yang digunakan oleh penyedia teknologi untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap ISM.

Penilaian IRAP diperlukan untuk layanan cloud yang dibeli oleh lembaga pemerintah pusat, negara bagian, dan lokal Australia. Sebagai bagian dari Kebijakan IRAP yang diperbarui (2020), Penyedia Layanan Cloud (CSP) diwajibkan untuk menyelesaikan penilaian awal menggunakan penilai bersertifikat pihak ketiga independen yang mencakup dasar-dasar CSP dan kontrol spesifik untuk setiap layanan.