Kepatuhan terhadap ENS High memungkinkan langkah-langkah keamanan siber tingkat tinggi, sebagai perlindungan dari potensi ancaman dan kerentanan. Penyelarasan dengan pedoman keamanan komprehensif ini menunjukkan komitmen IBM Cloud dalam melindungi data sensitif, mengurangi risiko, dan berkontribusi pada agenda keamanan nasional secara luas. Kepatuhan ini merupakan investasi strategis dalam membangun ekosistem cloud yang kuat dan andal yang memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Spanyol untuk melindungi aset informasi penting.

Layanan IBM Cloud telah menerima sertifikasi ENS High. IBM Service Descriptions (SD) menunjukkan apakah suatu penawaran mempertahankan status kepatuhan ENS. Layanan di bawah ini dinilai setiap dua tahun oleh penilai independen.