Kerangka Kerja Keamanan Nasional Spanyol, dalam bahasa Spanyol Esquema Nacional de Seguridad atau ENS, adalah serangkaian prinsip dasar dan persyaratan minimum untuk keamanan informasi dan perlindungan data yang ditetapkan oleh pemerintah.
ENS didirikan berdasarkan Keputusan Kerajaan 311/2022, tanggal 3 Mei. Keputusan kerajaan itu ditujukan untuk memodernisasi kebijakan keamanan informasi Spanyol untuk lembaga sektor publik dan entitas sektor swasta yang menyediakan layanan ke lembaga pemerintah.
Kepatuhan terhadap ENS High memungkinkan langkah-langkah keamanan siber tingkat tinggi, sebagai perlindungan dari potensi ancaman dan kerentanan. Penyelarasan dengan pedoman keamanan komprehensif ini menunjukkan komitmen IBM Cloud dalam melindungi data sensitif, mengurangi risiko, dan berkontribusi pada agenda keamanan nasional secara luas. Kepatuhan ini merupakan investasi strategis dalam membangun ekosistem cloud yang kuat dan andal yang memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Spanyol untuk melindungi aset informasi penting.
Layanan IBM Cloud telah menerima sertifikasi ENS High. IBM Service Descriptions (SD) menunjukkan apakah suatu penawaran mempertahankan status kepatuhan ENS. Layanan di bawah ini dinilai setiap dua tahun oleh penilai independen.
ENS memiliki kontrol yang selaras untuk mengikuti domain NIST. Domain ini mencakup berbagai bidang postur keamanan organisasi, mulai dari manajemen risiko, respons insiden, hingga perlindungan data.
IBM Cloud menawarkan rangkaian layanan berikut yang akan membantu Anda memenuhi persyaratan teknis ENS tertentu dan mempercepat perjalanan kepatuhan Anda.
1. Kontrol Akses
Solusi Manajemen Perangkat Seluler (MDM)
Ciptakan visibilitas, manajemen, dan keamanan untuk titik akhir dan pengguna
Solusi Manajemen Endpoint Terpadu (UEM)
Gunakan pendekatan AI cloud terbuka untuk mengamankan dan mengelola perangkat apa pun dengan solusi UEM
IBM Key Protect for IBM Cloud
Layanan IBM Key Protect for IBM Cloud membantu Anda menyediakan dan menyimpan kunci terenkripsi untuk aplikasi di seluruh layanan IBM Cloud, sehingga Anda dapat melihat dan mengelola enkripsi data dan seluruh siklus proses kunci dari satu lokasi pusat.
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID memungkinkan Anda menambahkan autentikasi dengan mudah ke aplikasi web dan seluler. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang menyiapkan infrastruktur untuk identitas, memastikan ketersediaan geografis, dan mengonfirmasi peraturan kepatuhan. Sebaliknya, Anda bisa meningkatkan aplikasi Anda dengan kemampuan keamanan canggih seperti autentikasi multifaktor dan sistem masuk tunggal.
IBM Cloud Secrets Manager
Dengan IBM Cloud Secrets Manager, Anda dapat membuat rahasia secara dinamis dan menyewakannya ke aplikasi sementara Anda mengontrol akses dari satu lokasi. Dibangun di atas sumber terbuka HashiCorp Vault, Secrets Manager membantu Anda mendapatkan isolasi data dari lingkungan khusus dengan manfaat cloud publik.
IBM Security Verify
Solusi IBM Verify modular yang dimodernisasi memberikan konteks mendalam dan didukung AI bagi manajemen identitas dan akses (IAM) konsumen dan tenaga kerja.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) adalah layanan terkelola yang digunakan untuk menyediakan cara yang aman bagi operator untuk mengelola server dan kluster di dalam IBM Cloud dari jarak jauh. Hal ini dilakukan dengan menyediakan server gateway Bastion, yang merupakan titik masuk tunggal ke serangkaian server dan kluster pelanggan. Selain akses gateway yang terbatas ini, PAG merekam sesi operator, dan rekaman ini bisa digunakan untuk investigasi penyalahgunaan sistem.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Layanan IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) dengan aman mengautentikasi pengguna dan mengontrol akses ke semua sumber daya secara konsisten di IBM Cloud Platform.
IBM Cloud Container Registry
Simpan dan distribusikan image kontainer dalam registri pribadi yang dikelola sepenuhnya. Dorong gambar pribadi untuk menjalankannya dengan mudah di IBM Cloud Kubernetes Service dan lingkungan runtime lainnya. Gambar diperiksa untuk masalah keamanan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang penerapan Anda.
2. Penilaian, Otorisasi, dan Pemantauan
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) adalah layanan terkelola yang digunakan untuk menyediakan cara yang aman bagi operator untuk mengelola server dan kluster di dalam IBM Cloud dari jarak jauh. Hal ini dilakukan dengan menyediakan server gateway Bastion, yang merupakan titik masuk tunggal ke serangkaian server dan kluster pelanggan. Selain akses gateway yang terbatas ini, PAG merekam sesi operator, dan rekaman ini bisa digunakan untuk investigasi penyalahgunaan sistem.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Layanan IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) dengan aman mengautentikasi pengguna dan mengontrol akses ke semua sumber daya secara konsisten di IBM Cloud Platform.
Solusi observabilitas IBM Cloud
Observabilitas memberikan visibilitas mendalam ke dalam aplikasi terdistribusi modern untuk identifikasi dan penyelesaian masalah otomatis yang lebih cepat.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian informasi tentang lalu lintas Internet Protocol (IP) yang menuju ke dan datang dari antarmuka jaringan dalam Virtual Private Cloud (VPC) Anda.
IBM Security Verify
Solusi IBM Verify modular yang dimodernisasi memberikan konteks mendalam dan didukung AI bagi manajemen identitas dan akses (IAM) konsumen dan tenaga kerja.
3. Audit dan Akuntabilitas
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian informasi tentang lalu lintas Internet Protocol (IP) yang menuju ke dan datang dari antarmuka jaringan dalam Virtual Private Cloud (VPC) Anda.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite adalah solusi deteksi dan respons ancaman modern yang dirancang untuk memadukan pengalaman analis keamanan dan meningkatkan kecepatan mereka di seluruh durasi penuh insiden. Portofolio ini disematkan dengan AI dan otomatisasi tingkat perusahaan untuk meningkatkan produktivitas analis dengan drastis, membantu tim keamanan dengan sumber daya terbatas agar dapat bekerja lebih efektif di seluruh teknologi inti.
Dengan antarmuka pengguna yang umum, insight bersama, dan alur kerja yang terhubung, solusi ini menawarkan produk terintegrasi untuk: Keamanan titik akhir (EDR, XDR, MDR), manajemen log, SIEM, SOAR
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium adalah rangkaian perangkat lunak keamanan data dalam portofolio IBM Security yang mengungkap kerentanan dan melindungi data on premises dan cloud yang sensitif.
Solusi observabilitas IBM Cloud
Observabilitas memberikan visibilitas mendalam ke dalam aplikasi terdistribusi modern untuk identifikasi dan penyelesaian masalah otomatis yang lebih cepat.
4. Manajemen Konfigurasi
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Dalam arsitektur yang berfokus pada kontainer dan layanan mikro, Anda dapat menggunakan IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection untuk menemukan dan memprioritaskan kerentanan perangkat lunak, mendeteksi dan menanggapi ancaman, serta mengelola konfigurasi, izin, dan kepatuhan dari sumber hingga dijalankan.
IBM Cloud Container Registry
Simpan dan distribusikan image kontainer dalam registri pribadi yang dikelola sepenuhnya. Dorong gambar pribadi untuk menjalankannya dengan mudah di IBM Cloud Kubernetes Service dan lingkungan runtime lainnya. Gambar diperiksa untuk masalah keamanan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang penerapan Anda.
Pengiriman Berkelanjutan
Gunakan DevOps yang siap untuk perusahaan. Buat rantai alat yang mendukung tugas pengiriman aplikasi Anda. Otomatiskan pembuatan, pengujian, penerapan, dan lainnya.
IBM Cloud Schematics
Schematics adalah layanan IBM Cloud, yang memberikan alat Infrastructure as Code (IAc) sebagai layanan. Anda dapat menggunakan kemampuan Schematics untuk secara konsisten menerapkan dan mengelola lingkungan infrastruktur cloud Anda.
IBM Wazi sebagai Layanan
Akselerasi pengembangan dan pengujian aplikasi z/OS cloud native dengan z/OS Virtual Server di IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC)
5. Perencanaan Kontinjensi
IBM Cloud Storage Services
Cloud Storage Services kami menawarkan tempat yang skalabel, kaya fitur keamanan, dan hemat biaya untuk data Anda sekaligus mendukung beban kerja tradisional dan native cloud. Penyediaan dan penggunaan layanan seperti akses objek, blok, dan penyimpanan file. Sesuaikan kapasitas dan optimalkan kinerja seiring dengan perubahan kebutuhan. Bayar hanya untuk penyimpanan cloud yang Anda perlukan.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup adalah sistem pencadangan dan pemulihan berbasis agen berfitur lengkap yang dikelola melalui antarmuka web. Mencadangkan data antara server IBM Cloud di satu atau lebih pusat data global IBM Cloud.
Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps
Arsitektur Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps yang Dapat Diterapkan menciptakan seperangkat rantai alat dan pipeline DevOps. DevSecOps menggunakan continuous delivery (CD) (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights, dan Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry, dan Vulnerability Advisor.
6. Identifikasi dan Otentikasi
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID memungkinkan Anda menambahkan autentikasi dengan mudah ke aplikasi web dan seluler. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang menyiapkan infrastruktur untuk identitas, memastikan ketersediaan geografis, dan mengonfirmasi peraturan kepatuhan. Sebaliknya, Anda bisa meningkatkan aplikasi Anda dengan kemampuan keamanan canggih seperti autentikasi multifaktor dan sistem masuk tunggal.
IBM Cloud Secrets Manager
Dengan IBM Cloud Secrets Manager, Anda dapat membuat rahasia secara dinamis dan menyewakannya ke aplikasi sementara Anda mengontrol akses dari satu lokasi. Dibangun di atas sumber terbuka HashiCorp Vault, Secrets Manager membantu Anda mendapatkan isolasi data dari lingkungan khusus dengan manfaat cloud publik.
IBM Security Verify
Solusi IBM Verify modular yang dimodernisasi memberikan konteks mendalam dan didukung AI bagi manajemen identitas dan akses (IAM) konsumen dan tenaga kerja.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) adalah layanan terkelola yang digunakan untuk menyediakan cara yang aman bagi operator untuk mengelola server dan kluster di dalam IBM Cloud dari jarak jauh. Hal ini dilakukan dengan menyediakan server gateway Bastion, yang merupakan titik masuk tunggal ke serangkaian server dan kluster pelanggan. Selain akses gateway yang terbatas ini, PAG merekam sesi operator, dan rekaman ini bisa digunakan untuk investigasi penyalahgunaan sistem.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Layanan IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) dengan aman mengautentikasi pengguna dan mengontrol akses ke semua sumber daya secara konsisten di IBM Cloud Platform.
7. Respons Insiden
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite adalah solusi deteksi dan respons ancaman modern yang dirancang untuk memadukan pengalaman analis keamanan dan meningkatkan kecepatan mereka di seluruh durasi penuh insiden. Portofolio ini disematkan dengan AI dan otomatisasi tingkat perusahaan untuk meningkatkan produktivitas analis dengan drastis, membantu tim keamanan dengan sumber daya terbatas agar dapat bekerja lebih efektif di seluruh teknologi inti.
Dengan antarmuka pengguna yang umum, insight bersama, dan alur kerja yang terhubung, solusi ini menawarkan produk terintegrasi untuk: Keamanan titik akhir (EDR, XDR, MDR), manajemen log, SIEM, SOAR
8. Perlindungan Media
IBM Key Protect for IBM Cloud
Layanan IBM Key Protect for IBM Cloud membantu Anda menyediakan dan menyimpan kunci terenkripsi untuk aplikasi di seluruh layanan IBM Cloud, sehingga Anda dapat melihat dan mengelola enkripsi data dan seluruh siklus proses kunci dari satu lokasi pusat.
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 dari Gemalto melindungi infrastruktur kriptografi dengan mengelola, memproses, dan menyimpan kunci kriptografi dengan lebih aman di dalam perangkat keras yang tahan terhadap gangguan. Solusi ini membantu Anda mengatasi tantangan keamanan, kepatuhan, kedaulatan data, dan kontrol yang kompleks dalam memigrasikan dan menjalankan beban kerja di cloud.
IBM Cloud Storage Services
Cloud Storage Services kami menawarkan tempat yang skalabel, kaya fitur keamanan, dan hemat biaya untuk data Anda sekaligus mendukung beban kerja tradisional dan native cloud. Penyediaan dan penggunaan layanan seperti akses objek, blok, dan penyimpanan file. Sesuaikan kapasitas dan optimalkan kinerja seiring dengan perubahan kebutuhan. Bayar hanya untuk penyimpanan cloud yang Anda perlukan.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup adalah sistem pencadangan dan pemulihan berbasis agen berfitur lengkap yang dikelola melalui antarmuka web. Mencadangkan data antara server IBM Cloud di satu atau lebih pusat data global IBM Cloud.
Layanan IBM Cloud Database
IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) membebaskan para pengembang dan IT dari tugas-tugas yang rumit dan memakan waktu, termasuk penerapan infrastruktur dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak database, dan pencadangan. IBM Cloud Database SMEs memberikan dan memelihara basis data yang siap pakai dengan ketersediaan tinggi, sehingga membebaskan waktu pengembang dan staf IT untuk fokus pada prioritas lainnya.
9. Penilaian Risiko
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Dalam arsitektur yang berfokus pada kontainer dan layanan mikro, Anda dapat menggunakan IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection untuk menemukan dan memprioritaskan kerentanan perangkat lunak, mendeteksi dan menanggapi ancaman, serta mengelola konfigurasi, izin, dan kepatuhan dari sumber hingga dijalankan.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite adalah solusi deteksi dan respons ancaman modern yang dirancang untuk memadukan pengalaman analis keamanan dan meningkatkan kecepatan mereka di seluruh durasi penuh insiden.
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium adalah rangkaian perangkat lunak keamanan data dalam portofolio IBM Security yang mengungkap kerentanan dan melindungi data on premises dan cloud yang sensitif.
10. Perlindungan Sistem dan Komunikasi
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services menghadirkan keamanan dan kinerja terdepan di pasar untuk konten web eksternal dan aplikasi internet Anda sebelum mencapai cloud.
IBM Cloud VPN for VPC
IBM Cloud VPN for VPC menyediakan solusi sederhana namun tangguh untuk gateway VPN situs-ke-situs yang andal dengan skalabilitas tinggi
IBM Cloud Direct Link
Solusi IBM Cloud Direct Link dirancang untuk menghubungkan sumber daya lokal ke sumber daya cloud dengan lancar. Dengan kecepatan dan keandalan IBM Cloud Direct Link, Anda dapat memperluas jaringan pusat data organisasi dan menyediakan konektivitas throughput yang konsisten dan lebih tinggi, tanpa memerlukan internet publik.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services menawarkan layanan DNS otoritatif publik dan privat dengan waktu respons cepat, redundansi tak tertandingi, dan keamanan tingkat lanjut
IBM Cloud Gateway Appliances
Peralatan gateway adalah perangkat yang memberikan Anda kontrol yang lebih baik atas lalu lintas jaringan, sehingga Anda dapat mempercepat kinerja jaringan, dan meningkatkan keamanan jaringan. Kelola jaringan fisik dan virtual Anda untuk merutekan beberapa VLAN, untuk firewall, VPN, pembentukan lalu lintas, dan banyak lagi.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway membantu Anda menghubungkan dan mengelola jaringan IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) Anda.
Perangkat Keamanan Fortigate
FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps adalah firewall perangkat keras yang dapat dikonfigurasikan untuk melindungi lalu lintas pada beberapa VLAN untuk jaringan publik dan pribadi.
Firewall Perangkat Keras
Firewall Perangkat Keras menyediakan pelanggan dengan lapisan keamanan penting yang disediakan sesuai permintaan tanpa gangguan layanan. Solusi ini mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan menghantam server Anda, mengurangi permukaan serangan, dan memungkinkan sumber daya server didedikasikan khusus untuk penggunaan yang dimaksudkan.
IBM Key Protect for IBM Cloud
Layanan IBM Key Protect for IBM Cloud membantu Anda menyediakan dan menyimpan kunci terenkripsi untuk aplikasi di seluruh layanan IBM Cloud, sehingga Anda dapat melihat dan mengelola enkripsi data dan seluruh siklus proses kunci dari satu lokasi pusat.
IBM Cloud Secrets Manager
Dengan IBM Cloud Secrets Manager, Anda dapat membuat rahasia secara dinamis dan menyewakannya ke aplikasi sementara Anda mengontrol akses dari satu lokasi. Dibangun di atas sumber terbuka HashiCorp Vault, Secrets Manager membantu Anda mendapatkan isolasi data dari lingkungan khusus dengan manfaat cloud publik.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite adalah solusi deteksi dan respons ancaman modern yang dirancang untuk memadukan pengalaman analis keamanan dan meningkatkan kecepatan mereka di seluruh durasi penuh insiden. Portofolio ini disematkan dengan AI dan otomatisasi tingkat perusahaan untuk meningkatkan produktivitas analis dengan drastis, membantu tim keamanan dengan sumber daya terbatas agar dapat bekerja lebih efektif di seluruh teknologi inti.
Dengan antarmuka pengguna yang umum, insight bersama, dan alur kerja yang terhubung, solusi ini menawarkan produk terintegrasi untuk: Keamanan titik akhir (EDR, XDR, MDR), manajemen log, SIEM, SOAR
IBM Cloud Pak for Security
Integrasikan alat keamanan yang ada untuk mendapatkan insight lebih dalam tentang ancaman dan risiko, mengatur tindakan, dan mengotomatiskan respons.
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 dari Gemalto melindungi infrastruktur kriptografi dengan mengelola, memproses, dan menyimpan kunci kriptografi dengan lebih aman di dalam perangkat keras yang tahan terhadap gangguan. Solusi ini membantu Anda mengatasi tantangan keamanan, kepatuhan, kedaulatan data, dan kontrol yang kompleks dalam memigrasikan dan menjalankan beban kerja di cloud.
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium adalah rangkaian perangkat lunak keamanan data dalam portofolio IBM Security yang mengungkap kerentanan dan melindungi data on premises dan cloud yang sensitif.
IBM Cloud Storage Services
Cloud Storage Services kami menawarkan tempat yang skalabel, kaya fitur keamanan, dan hemat biaya untuk data Anda sekaligus mendukung beban kerja tradisional dan native cloud. Penyediaan dan penggunaan layanan seperti akses objek, blok, dan penyimpanan file. Sesuaikan kapasitas dan optimalkan kinerja seiring dengan perubahan kebutuhan. Bayar hanya untuk penyimpanan cloud yang Anda perlukan.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup adalah sistem pencadangan dan pemulihan berbasis agen berfitur lengkap yang dikelola melalui antarmuka web. Mencadangkan data antara server IBM Cloud di satu atau lebih pusat data global IBM Cloud.
Layanan IBM Cloud Database
IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) membebaskan para pengembang dan IT dari tugas-tugas yang rumit dan memakan waktu, termasuk penerapan infrastruktur dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak database, dan pencadangan. IBM Cloud Database SMEs memberikan dan memelihara basis data yang siap pakai dengan ketersediaan tinggi, sehingga membebaskan waktu pengembang dan staf IT untuk fokus pada prioritas lainnya.
IBM Cloud Container Registry
Simpan dan distribusikan image kontainer dalam registri pribadi yang dikelola sepenuhnya. Dorong gambar pribadi untuk menjalankannya dengan mudah di IBM Cloud Kubernetes Service dan lingkungan runtime lainnya. Gambar diperiksa untuk masalah keamanan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang penerapan Anda.
Solusi IBM Cloud Compute
Layanan dan Solusi Komputasi Cloud
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions memungkinkan Anda memigrasi dan memodernisasi beban kerja VMware ke cloud dengan lancar
IBM Power Virtual Server
IBM® Power Virtual Server adalah rangkaian server IBM Power virtual multi-tenant yang dapat dikonfigurasi dengan akses ke layanan IBM® Cloud.
IBM Cloud Kubernetes Service
Menerapkan kluster yang kaya keamanan dan sangat tersedia di pengalaman Kubernetes asli.
11. Sistem dan Integritas Informasi
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services menghadirkan keamanan dan kinerja terdepan di pasar untuk konten web eksternal dan aplikasi internet Anda sebelum mencapai cloud.
IBM Cloud Gateway Appliances
Peralatan gateway adalah perangkat yang memberikan Anda kontrol yang lebih baik atas lalu lintas jaringan, sehingga Anda dapat mempercepat kinerja jaringan, dan meningkatkan keamanan jaringan. Kelola jaringan fisik dan virtual Anda untuk merutekan beberapa VLAN, untuk firewall, VPN, pembentukan lalu lintas, dan banyak lagi.
Perangkat Keamanan Fortigate
FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps adalah firewall perangkat keras yang dapat dikonfigurasikan untuk melindungi lalu lintas pada beberapa VLAN untuk jaringan publik dan pribadi.
Firewall Perangkat Keras
Firewall Perangkat Keras menyediakan pelanggan dengan lapisan keamanan penting yang disediakan sesuai permintaan tanpa gangguan layanan. Solusi ini mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan menghantam server Anda, mengurangi permukaan serangan, dan memungkinkan sumber daya server didedikasikan khusus untuk penggunaan yang dimaksudkan.
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Dalam arsitektur yang berfokus pada kontainer dan layanan mikro, Anda dapat menggunakan IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection untuk menemukan dan memprioritaskan kerentanan perangkat lunak, mendeteksi dan menanggapi ancaman, serta mengelola konfigurasi, izin, dan kepatuhan dari sumber hingga dijalankan.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite adalah solusi deteksi dan respons ancaman modern yang dirancang untuk memadukan pengalaman analis keamanan dan meningkatkan kecepatan mereka di seluruh durasi penuh insiden. Portofolio ini disematkan dengan AI dan otomatisasi tingkat perusahaan untuk meningkatkan produktivitas analis dengan drastis, membantu tim keamanan dengan sumber daya terbatas agar dapat bekerja lebih efektif di seluruh teknologi inti.
Dengan antarmuka pengguna yang umum, insight bersama, dan alur kerja yang terhubung, solusi ini menawarkan produk terintegrasi untuk: Keamanan titik akhir (EDR, XDR, MDR), manajemen log, SIEM, SOAR
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium adalah rangkaian perangkat lunak keamanan data dalam portofolio IBM Security yang mengungkap kerentanan dan melindungi data on premises dan cloud yang sensitif.
IBM Cloud Storage Services
Cloud Storage Services kami menawarkan tempat yang skalabel, kaya fitur keamanan, dan hemat biaya untuk data Anda sekaligus mendukung beban kerja tradisional dan native cloud. Penyediaan dan penggunaan layanan seperti akses objek, blok, dan penyimpanan file. Sesuaikan kapasitas dan optimalkan kinerja seiring dengan perubahan kebutuhan. Bayar hanya untuk penyimpanan cloud yang Anda perlukan.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup adalah sistem pencadangan dan pemulihan berbasis agen berfitur lengkap yang dikelola melalui antarmuka web. Mencadangkan data antara server IBM Cloud di satu atau lebih pusat data global IBM Cloud.
Layanan IBM Cloud Database
IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) membebaskan para pengembang dan IT dari tugas-tugas yang rumit dan memakan waktu, termasuk penerapan infrastruktur dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak database, dan pencadangan. IBM Cloud Database SMEs memberikan dan memelihara basis data yang siap pakai dengan ketersediaan tinggi, sehingga membebaskan waktu pengembang dan staf IT untuk fokus pada prioritas lainnya.
Solusi observabilitas IBM Cloud
Observabilitas memberikan visibilitas mendalam ke dalam aplikasi terdistribusi modern untuk identifikasi dan penyelesaian masalah otomatis yang lebih cepat.
12. Akuisisi Sistem dan Layanan
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services menghadirkan keamanan dan kinerja terdepan di pasar untuk konten web eksternal dan aplikasi internet Anda sebelum mencapai cloud.
IBM Cloud Container Registry
Simpan dan distribusikan image kontainer dalam registri pribadi yang dikelola sepenuhnya. Dorong gambar pribadi untuk menjalankannya dengan mudah di IBM Cloud Kubernetes Service dan lingkungan runtime lainnya. Gambar diperiksa untuk masalah keamanan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang penerapan Anda.
Solusi IBM Cloud Compute
Layanan dan Solusi Komputasi Cloud
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions memungkinkan Anda memigrasi dan memodernisasi beban kerja VMware ke cloud dengan lancar
IBM Power Virtual Server
IBM® Power Virtual Server adalah rangkaian server IBM Power virtual multi-tenant yang dapat dikonfigurasi dengan akses ke layanan IBM® Cloud.
IBM Wazi sebagai Layanan
Akselerasi pengembangan dan pengujian aplikasi z/OS cloud native dengan z/OS Virtual Server di IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC)
Pengiriman Berkelanjutan
Gunakan DevOps yang siap untuk perusahaan. Buat rantai alat yang mendukung tugas pengiriman aplikasi Anda. Otomatiskan pembuatan, pengujian, penerapan, dan lainnya.
Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps
Arsitektur Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps yang Dapat Diterapkan menciptakan seperangkat rantai alat dan pipeline DevOps. DevSecOps menggunakan continuous delivery (CD) (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights, dan Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry, dan Vulnerability Advisor.
IBM Cloud Code Engine
IBM® Cloud Code Engine adalah platform tanpa server yang dikelola sepenuhnya. Kumpulkan image kontainer, tugas batch, kode sumber, atau fungsi di satu platform dan biarkan IBM Cloud Code Engine mengelola dan membantu mengamankan infrastruktur di baliknya.
IBM Cloud Schematics
Schematics adalah layanan IBM Cloud, yang memberikan alat Infrastructure as Code (IAc) sebagai layanan. Anda dapat menggunakan kemampuan Schematics untuk secara konsisten menerapkan dan mengelola lingkungan infrastruktur cloud Anda.
IBM Cloud Kubernetes Service
Menerapkan kluster yang kaya keamanan dan sangat tersedia di pengalaman Kubernetes asli.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.