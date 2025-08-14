Dukung Agen AI menggunakan data Z: Memperkenalkan Integrasi Tanpa Penyalinan Data IBM® Z dan Salesforce Data Cloud

13 Agustus 2025
Meskipun berada di tambang emas informasi, termasuk catatan pelanggan, transaksi keuangan, insight operasional, dan data historis selama puluhan tahun, sebagian besar organisasi masih kurang memanfaatkan data. Menurut Seagate dan D&B, 68% data perusahaan masih kurang dianalisis di sebagian besar organisasi dan hingga 82% perusahaan dibatasi oleh silo data. Keberhasilan inisiatif AI generatif bergantung pada seberapa baik bisnis dapat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data perusahaan mereka untuk model AI dan analitik mendalam.
Hambatan ini tidak hanya membatasi inovasi tetapi juga mengurangi ROI inisiatif AI. Faktanya, perusahaan yang secara efektif memonetisasi data berkualitas tinggi tepercaya menikmati hampir dua kali lipat ROI dari AI, 9% dibandingkan dengan 4,8%. Ini menyampaikan pesan yang jelas: menyingkap nilai data perusahaan bukan lagi pilihan; ini penting untuk keunggulan kompetitif dalam era AI.
Karena itulah kami menyuguhkan kekuatan IBM watsonx, IBM Z Mainframe, IBM Data Gate for watsonx, dan teknologi Salesforce Zero Copy ke garis depan inovasi perusahaan. Integrasi antara IBM watsonx.data dan Salesforce Data Cloud ini merupakan lompatan besar dalam hal bagaimana organisasi dapat mengaktifkan data mereka dengan aman dan efisien tanpa perlu melakukan perpindahan data yang rumit.
Selama bertahun-tahun, perusahaan mengandalkan IBM Z untuk menggerakkan operasi sangat penting di seluruh industri, mulai dari perbankan dan asuransi hingga perawatan kesehatan dan pemerintah. Bisnis di seluruh dunia memanfaatkan mainframe untuk menyimpan data transaksional mereka yang paling berharga. Namun demikian, mengakses data itu untuk aplikasi AI modern pada awalnya membutuhkan proses Ekstrak, Ubah, Muat(ETL) yang mahal, lambat, dan rentan terhadap duplikasi.
Dengan Zero Copy File Federation, paradigma itu bergeser: IBM Data Gate for watsonx memungkinkan organisasi untuk membawa data IBM Z mereka yang berharga ke IBM watsonx.data, data lakehouse hybrid terbuka untuk AI.
Integrasi tanpa penyalinan yang mulus dari watsonx.data dengan Salesforce Data Cloud, yang diaktifkan oleh Apache Iceberg terbuka selanjutnya akan memungkinkan kedua platform untuk mengakses dan menafsirkan data perusahaan secara virtual secara real-time. Hasilnya adalah fondasi yang kuat untuk data dari Z dan Salesforce yang dapat digunakan untuk contoh penggunaan AI agen yang inovatif, membuka kemungkinan baru untuk otomatisasi cerdas dan interaksi pelanggan yang dipersonalisasi.
Ini bukan hanya tentang akses data; ini tentang memungkinkan tindakan cerdas. Dengan menggabungkan data mainframe penting dengan data interaksi pelanggan Salesforce yang luas, bisnis dapat membangun insight real-time yang didorong oleh AI untuk keterlibatan proaktif yang lebih personal dengan pelanggan dan alur kerja yang dioptimalkan.
Dengan integrasi ini, Agentforce Salesforce dapat dengan aman memanfaatkan penyimpanan data di mainframe dan data terstruktur di IBM Db2 for z/OS atau basis data mainframe lainnya untuk langsung memahami riwayat, preferensi, dan sentimen pelanggan. Hasilnya? Resolusi lebih cepat, rekomendasi lebih cerdas, dan percakapan yang lebih bermakna.
Integrasi antara IBM dan Salesforce ini sudah membuka contoh penggunaan yang kuat di seluruh industri. Dengan menyatukan data mainframe ke dalam Salesforce Data Cloud, perusahaan dapat mengaktifkan insight yang sebelumnya terperangkap dalam silo. Berikut adalah 4 contoh penggunaan transformatif:
Salah satu aspek yang paling kuat dari kemitraan ini adalah tidak memerlukan penggantian infrastruktur yang ada. Klien IBM dapat terus mengandalkan ketahanan dan keamanan IBM Z sekaligus mendapatkan kemampuan aktivasi baru melalui Salesforce. Ini adalah kondisi yang menguntungkan: menjaga integritas sistem hybrid seraya merangkul kelincahan AI modern.
"Kemitraan dengan Salesforce dan kekuatan Zero Copy ini merupakan manfaat besar bagi pelanggan bersama kami," kata Edward Calvesbert, Wakil Presiden, Manajemen Produk di Platform watsonx. "Ini tentang memberdayakan bisnis untuk akhirnya memecah silo data dan melepaskan potensi penuh semua data mereka untuk AI, tanpa beban migrasi data yang kompleks. Kami memungkinkan masa depan di mana insight baru dapat diungkapkan dengan lancar dan proses bisnis penting diotomatiskan."
Di IBM, kami berkomitmen untuk membangun ekosistem data yang terbuka dan terhubung; di mana data mengalir secara bebas dan aman di seluruh platform dan AI didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Kemitraan dengan Salesforce ini merupakan bukti dari visi tersebut.
Bersama-sama, kami membantu perusahaan beralih melampaui silo data dan menuju masa depan di mana data bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih cepat. Tujuannya selalu sama: mendorong inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membuka nilai bisnis baru.
Bergabunglah dengan webinar kami yang akan datang dengan para pemimpin dari IBM dan Salesforce saat kami menjelajahi bagaimana Zero Copy merombak AI perusahaan.