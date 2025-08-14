Dukung Agen AI menggunakan data Z: Memperkenalkan Integrasi Tanpa Penyalinan Data IBM® Z dan Salesforce Data Cloud

Meskipun berada di tambang emas informasi, termasuk catatan pelanggan, transaksi keuangan, insight operasional, dan data historis selama puluhan tahun, sebagian besar organisasi masih kurang memanfaatkan data. Menurut Seagate dan D&B, 68% data perusahaan masih kurang dianalisis di sebagian besar organisasi dan hingga 82% perusahaan dibatasi oleh silo data. Keberhasilan inisiatif AI generatif bergantung pada seberapa baik bisnis dapat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data perusahaan mereka untuk model AI dan analitik mendalam.

Hambatan ini tidak hanya membatasi inovasi tetapi juga mengurangi ROI inisiatif AI. Faktanya, perusahaan yang secara efektif memonetisasi data berkualitas tinggi tepercaya menikmati hampir dua kali lipat ROI dari AI, 9% dibandingkan dengan 4,8%. Ini menyampaikan pesan yang jelas: menyingkap nilai data perusahaan bukan lagi pilihan; ini penting untuk keunggulan kompetitif dalam era AI.

Karena itulah kami menyuguhkan kekuatan IBM watsonx, IBM Z Mainframe, IBM Data Gate for watsonx, dan teknologi Salesforce Zero Copy ke garis depan inovasi perusahaan. Integrasi antara IBM watsonx.data dan Salesforce Data Cloud ini merupakan lompatan besar dalam hal bagaimana organisasi dapat mengaktifkan data mereka dengan aman dan efisien tanpa perlu melakukan perpindahan data yang rumit.