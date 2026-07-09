IBM® Bob Premium Package for Java Hadir untuk Mempercepat modernisasi aplikasi Java enterprise

Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan IBM® Bob Premium Package for Java Modernization, yang menghadirkan kemampuan yang dirancang khusus untuk membantu tim enterprise memodernisasi aplikasi Java dengan lebih cepat, konsisten, dan penuh percaya diri.

Aplikasi Java enterprise menjadi fondasi berbagai operasi bisnis yang penting. Namun, banyak organisasi masih mengelola lingkungan Java yang telah digunakan selama bertahun-tahun dengan waktu proses dan kerangka kerja lama, ketergantungan yang kompleks, dokumentasi yang terbatas, serta risiko keamanan yang terus meningkat. Karena itu, modernisasi tidak cukup hanya mengandalkan pembuatan kode yang lebih cepat. Tim juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap aplikasi, eksekusi yang terkoordinasi, validasi, tata kelola, serta kemampuan untuk mengurangi risiko tanpa mengganggu sistem yang menopang operasional bisnis.