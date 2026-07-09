IBM® Bob Premium Package for Java Hadir untuk Mempercepat modernisasi aplikasi Java enterprise

IBM® Bob Premium Package for Java dirancang agar tim dapat memahami aplikasi Java sebelum melakukan perubahan.
Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan IBM® Bob Premium Package for Java Modernization, yang menghadirkan kemampuan yang dirancang khusus untuk membantu tim enterprise memodernisasi aplikasi Java dengan lebih cepat, konsisten, dan penuh percaya diri.
Aplikasi Java enterprise menjadi fondasi berbagai operasi bisnis yang penting. Namun, banyak organisasi masih mengelola lingkungan Java yang telah digunakan selama bertahun-tahun dengan waktu proses dan kerangka kerja lama, ketergantungan yang kompleks, dokumentasi yang terbatas, serta risiko keamanan yang terus meningkat. Karena itu, modernisasi tidak cukup hanya mengandalkan pembuatan kode yang lebih cepat. Tim juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap aplikasi, eksekusi yang terkoordinasi, validasi, tata kelola, serta kemampuan untuk mengurangi risiko tanpa mengganggu sistem yang menopang operasional bisnis.
IBM® Bob adalah mitra pengembangan yang didukung AI untuk tim pengembang perangkat lunak perusahaan yang membantu merencanakan, menjalankan, memvalidasi, dan mengelola tugas modernisasi di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. IBM® Bob menggabungkan AI dengan orkestrasi berbasis agen untuk mendukung alur kerja modernisasi yang terstruktur dan terkelola, melampaui sekadar bantuan penulisan kode.
Dibangun di atas IBM® Bob, Premium Package for Java Modernization menghadirkan alur kerja khusus untuk modernisasi aplikasi Java di lingkungan perusahaan. Solusi ini membantu tim menganalisis aplikasi, mengoordinasikan pembaruan, memvalidasi perubahan, dan menerapkan tata kelola dalam berbagai proyek modernisasi, termasuk peningkatan versi Java, modernisasi UI, serta migrasi ke IBM® WebSphere Liberty.
Hasilnya adalah pendekatan yang lebih konsisten dan dapat diulang untuk memodernisasi aplikasi Java, sehingga tim dapat bekerja lebih cepat tanpa kehilangan kendali atas repositori, dependensi, pipeline, maupun lingkungan waktu proses.
IBM® Bob Premium Package for Java Modernization mendukung tiga alur kerja strategis untuk modernisasi Java:
Ketiga alur kerja tersebut memungkinkan tim Java memodernisasi aplikasi penting secara bertahap dan lebih aman, tanpa memisahkan proses modernisasi dari siklus hidup pengembangan aplikasi.
IBM Bob ®Premium Package for Java Modernization menghadirkan struktur dan tata kelola yang lebih baik untuk proses modernisasi di seluruh lingkungan Java enterprise. Tim dapat menggunakan Bob untuk mendukung pos pemeriksaan validasi, persetujuan manusia, perubahan kode yang dapat dilacak, dokumentasi otomatis, pembuatan pengujian unit, dan kesadaran CVE selama proses modernisasi.
Misalnya, pengembang yang mengerjakan upgrade versi Java dapat memulai alur kerja yang dipandu untuk menganalisis aplikasi, mengidentifikasi masalah kompatibilitas, memperbarui dependensi, menerapkan perubahan kode dan konfigurasi, menjalankan langkah-langkah validasi, dan mempersiapkan pekerjaan untuk ulasan.
Dengan menggabungkan orkestrasi yang didukung AI dengan alur kerja modernisasi khusus Java dan tata kelola perusahaan, Paket Premium ini membantu tim memodernisasi lebih cepat sambil mengurangi risiko operasional, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan mempertahankan kontrol atas sistem penting.
Blue Pearl berhasil menggunakan IBM Bob untuk memodernisasi codebase Java dari Java 11 ke Java 25 sekitar 90% lebih cepat, menyelesaikan pekerjaan dalam tiga hari dibandingkan lebih dari 30 hari dengan pendekatan konvensional. Hasil ini menunjukkan potensi yang dapat dicapai ketika modernisasi Java didukung oleh alur kerja yang terstruktur, pemahaman menyeluruh terhadap sistem, proses validasi, dan tata kelola, bukan sekadar bantuan AI yang berdiri sendiri.
Ingin mencoba Bob? Jelajahi uji coba gratis kami. Anda juga dapat menjelajahi halaman produk IBM® Bob dan membaca lebih lanjut tentang IBM® Bob Premium Package for Java untuk mengetahui bagaimana kemampuan modernisasi Java yang dirancang khusus membantu tim bekerja lebih cepat dengan kendali yang lebih baik.