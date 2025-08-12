IBM Promontory membantu klien mencapai tujuan mereka dengan merancang dan menerapkan inisiatif strategis; mengelola risiko peraturan, operasional, dan keuangan; dan menjalankan berbagai fungsi utama.
Di lingkungan yang terus berkembang, kemajuan teknologi, dan praktik bisnis yang fluktuatif, perusahaan menghadapi tantangan risiko dan kepatuhan yang mendesak. IBM Promontory memahami dinamika yang saling bertentangan ini dan bekerja sama dengan klien untuk berpikir lebih cerdas dan membentuk bisnis mereka untuk masa depan. Kami menggabungkan aset kelas dunia dengan kompetensi yang dirancang dengan cermat guna memberikan satu nilai pada klien kami. Dengan akses ke platform dan keahlian IBM, kami dapat memberikan nilai ini dalam skala besar dengan dukungan teknologi dan inovasi unggulan. Sebagai mitra tepercaya dari lembaga keuangan dan badan pengatur, IBM Promontory bekerja sama dengan dewan direksi, manajemen senior, pemimpin lini bisnis, dan profesional kepatuhan untuk membantu meningkatkan fungsi dan hasil bisnis.
IBM Promontory membantu perusahaan menyesuaikan tata kelola AI dan manajemen risiko dalam skala besar.
IBM Promontory adalah mitra tunggal Anda untuk menghubungkan persyaratan peraturan, teknologi generasi berikutnya, dan integrasi lancar dalam memerangi kejahatan keuangan.
IBM Promontory menyediakan manajemen risiko untuk layanan keuangan yang mampu menangani pengawasan ketat peraturan tertinggi sekaligus memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan dampak keuangan.
IBM Promontory menasihati dewan dan pemimpin senior terkait tata kelola, peraturan manajer senior dan sertifikasi (SMCR), serta manajemen risiko untuk memperkuat ketahanan operasional di lingkungan yang semakin kompleks.
Tingkatkan kinerja keuangan dan nilai bisnis dengan layanan menyeluruh yang menanamkan data, AI, dan otomatisasi di seluruh proses inti.
Platform layanan AI yang meningkatkan kemampuan para konsultan IBM, sehingga mereka dapat memberikan hasil yang lebih cepat, lebih konsisten, dan spesifik sesuai bisnis Anda.