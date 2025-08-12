IBM Promontory

Beroperasi di persimpangan strategi, manajemen risiko, teknologi, dan regulasi.
Hubungi pakar IBM Promontory Blog pasar keuangan perbankan
Pengusaha mengambil uang di ATM di kota

IBM Promontory membantu klien mencapai tujuan mereka dengan merancang dan menerapkan inisiatif strategis; mengelola risiko peraturan, operasional, dan keuangan; dan menjalankan berbagai fungsi utama.

Di lingkungan yang terus berkembang, kemajuan teknologi, dan praktik bisnis yang fluktuatif, perusahaan menghadapi tantangan risiko dan kepatuhan yang mendesak. IBM Promontory memahami dinamika yang saling bertentangan ini dan bekerja sama dengan klien untuk berpikir lebih cerdas dan membentuk bisnis mereka untuk masa depan. Kami menggabungkan aset kelas dunia dengan kompetensi yang dirancang dengan cermat guna memberikan satu nilai pada klien kami. Dengan akses ke platform dan keahlian IBM, kami dapat memberikan nilai ini dalam skala besar dengan dukungan teknologi dan inovasi unggulan. Sebagai mitra tepercaya dari lembaga keuangan dan badan pengatur, IBM Promontory bekerja sama dengan dewan direksi, manajemen senior, pemimpin lini bisnis, dan profesional kepatuhan untuk membantu meningkatkan fungsi dan hasil bisnis.
Kemampuan
Mengoperasikan AI dengan percaya diri

IBM Promontory membantu perusahaan menyesuaikan tata kelola AI dan manajemen risiko dalam skala besar.
Memerangi kejahatan keuangan

IBM Promontory adalah mitra tunggal Anda untuk menghubungkan persyaratan peraturan, teknologi generasi berikutnya, dan integrasi lancar dalam memerangi kejahatan keuangan.
Manajemen risiko untuk layanan keuangan

IBM Promontory menyediakan manajemen risiko untuk layanan keuangan yang mampu menangani pengawasan ketat peraturan tertinggi sekaligus memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan dampak keuangan.
Meningkatkan tata kelola dan ketahanan

IBM Promontory menasihati dewan dan pemimpin senior terkait tata kelola, peraturan manajer senior dan sertifikasi (SMCR), serta manajemen risiko untuk memperkuat ketahanan operasional di lingkungan yang semakin kompleks.
Temui para ahli kami James Larkins
James Larkins menasihati klien terkait peraturan perdagangan, manajemen kepatuhan, tata kelola data, keamanan informasi, serta kebijakan dan prosedur perusahaan.
Madeline Dermatossian
Madeline Dermatossian telah berperan penting dalam membantu dewan direksi dan eksekutif bank, lembaga pensiunan, serta entitas pemerintah untuk meningkatkan budaya risiko, kepatuhan, dan perilaku mereka. Sebelumnya, ia memimpin beberapa perusahaan besar sebagai jajaran C-suite dan merupakan anggota Dewan Penasihat Harvard Business Review.
Micah Breimhorst
Micah Breimhorst melayani lembaga keuangan di AS dan global, dengan fokus pada bank, perusahaan pialang, bisnis layanan keuangan, dan perusahaan gaming. Ia memiliki hampir 25 tahun pengalaman industri jasa keuangan dan konsultasi, termasuk berbagai peran kepemimpinan di ketiga garis pertahanan.
Chris Atkinson
Chris Atkinson adalah penasihat senior dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang regulasi keuangan, dengan keahlian khusus dalam tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Ia menasihati perusahaan FTSE100 dan badan pembuat peraturan, memimpin Skilled Person Reviews, dan merupakan fasilitator yang diakui untuk pelatihan tingkat eksekutif di berbagai disiplin risiko.
Seorang wanita dalam rapat bisnis online di kantor
SOFR Academy menggunakan IBM Promontory untuk mencapai kepatuhan keuangan dan keandalan berbasis desain Baca studi kasus
Sampul dan isi Global Outlook for Banking and Financial Markets 2025
Prospek Global 2025 untuk Perbankan dan Pasar Keuangan
Pemandangan dari atas ke seorang agen real estat yang menunjukkan rumah baru kepada pasangan muda dan membahas kontrak rumah serta mendekorasi rumah di tablet digital.
Cara mengatasi kekhawatiran peraturan yang meningkat untuk manajemen risiko pihak ketiga
Dua pengusaha mendiskusikan detail proyek dan terlihat fokus
Mengaktifkan solusi tata kelola, risiko, dan kepatuhan untuk manajemen risiko
Layanan terkait Layanan konsultasi keuangan

Tingkatkan kinerja keuangan dan nilai bisnis dengan layanan menyeluruh yang menanamkan data, AI, dan otomatisasi di seluruh proses inti.

 Jelajahi Keunggulan IBM Consulting

Platform layanan AI yang meningkatkan kemampuan para konsultan IBM, sehingga mereka dapat memberikan hasil yang lebih cepat, lebih konsisten, dan spesifik sesuai bisnis Anda.

 Jelajahi
Ambil langkah selanjutnya

Minta diskusi dengan pakar IBM Promontory.

 Minta waktu pakar