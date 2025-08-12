Di lingkungan yang terus berkembang, kemajuan teknologi, dan praktik bisnis yang fluktuatif, perusahaan menghadapi tantangan risiko dan kepatuhan yang mendesak. IBM Promontory memahami dinamika yang saling bertentangan ini dan bekerja sama dengan klien untuk berpikir lebih cerdas dan membentuk bisnis mereka untuk masa depan. Kami menggabungkan aset kelas dunia dengan kompetensi yang dirancang dengan cermat guna memberikan satu nilai pada klien kami. Dengan akses ke platform dan keahlian IBM, kami dapat memberikan nilai ini dalam skala besar dengan dukungan teknologi dan inovasi unggulan. Sebagai mitra tepercaya dari lembaga keuangan dan badan pengatur, IBM Promontory bekerja sama dengan dewan direksi, manajemen senior, pemimpin lini bisnis, dan profesional kepatuhan untuk membantu meningkatkan fungsi dan hasil bisnis.