Selama 18 bulan terakhir, regulator telah meningkatkan fokus mereka, mengeluarkan panduan terperinci dan beberapa perintah persetujuan dan manajemen risiko pihak ketiga.

Pada bulan Juni 2023, Kantor Pengawas Mata Uang (OCC), Dewan Federal Reserve, dan Perusahaan Penjamin Simpanan Federal (FDIC) merilis panduan antarlembaga tentang manajemen risiko pihak ketiga untuk lembaga keuangan. Panduan ini akan digunakan sebagai peta jalan yang meletakkan dasar dari ekspektasi peraturan. Tujuannya adalah untuk secara efektif mengelola risiko yang terkait dengan hubungan pihak ketiga dan praktik terbaik mereka.

Kurang dari setahun kemudian, OCC mengeluarkan perintah persetujuan terhadap sebuah bank regional Atlantik Selatan setelah mengidentifikasi kelemahan dalam program manajemen risiko pihak ketiganya.

FDIC menentukan fintech di kawasan timur laut yang terlibat dalam praktik perbankan yang tidak aman dan tidak sehat. FDIC mengeluarkan perintah persetujuan yang berkaitan dengan, antara lain, kegagalan bank untuk memiliki kontrol internal dan sistem informasi yang sesuai dengan ukurannya. Perintah tersebut juga membahas sifat, cakupan, kompleksitas, dan risiko hubungan dengan pihak ketiga.

FDIC juga mengeluarkan perintah persetujuan yang menginstruksikan bank regional midwestern untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk manajemen risiko pihak ketiga. Solusi ini juga menyerukan peningkatan uji tuntas dan pemantauan pihak ketiga yang menyelesaikan tanggung jawab anti-pencucian uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme (CFT).