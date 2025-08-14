Layanan cloud terkelola

IBM Consulting menghadirkan solusi IT berkualitas tinggi dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan bisnis klien kami. Solusi ini mencakup layanan manajemen hybrid cloud dalam lingkungan multi-cloud dengan solusi teknologi yang mendukung tujuan bisnis mereka dan mempercepat perjalanan cloud dan skalabilitas. Hal ini membantu mereka mendapatkan potensi penuh dari investasi teknologi mereka.
Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang mengadopsi AI generatif dapat diatasi dengan strategi hybrid cloud yang dirancang dengan baik. Maksimalkan hasil bisnis dan tingkatkan AI dengan pendekatan cloud ‘Didesain untuk Hybrid’.
Layanan yang didukung AI untuk membantu Anda mengelola semua jenis cloud: pribadi, publik, dan hybrid. Dengan FinOps terintegrasi untuk mengoptimalkan sumber daya cloud dan keamanan cloud Anda.
Capai tingkat kinerja dan waktu aktif yang diinginkan, kontrol aplikasi sprawl, dan berikan pengalaman transformasional kepada aplikasi dan pengguna, on premises atau di cloud publik.
Manfaatkan gen AI dan ML untuk menjalankan aliran nilai IT yang terkait erat dengan hasil bisnis. Kelola IT secara mandiri dengan solusi preskriptif yang memungkinkan personel untuk fokus dalam menghasilkan nilai yang lebih tinggi secara real time.
Sebagai mitra tingkat atas AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, dan IBM Cloud, kami membantu memigrasi, membangun, dan mengelola setiap aplikasi Anda ke platform pilihan Anda.
Layanan manajemen kami memberikan efisiensi operasional yang menurunkan biaya dan menerapkan proses bisnis cerdas dengan mengintegrasikan data cloud, AI, dan otomatisasi tingkat lanjut.
Platform manajemen multicloud terintegrasi kami menawarkan tampilan terpadu, yang menyediakan peningkatan sesuai permintaan pada visibilitas menyeluruh di lingkungan hybrid cloud. Platform ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas proses bisnis Anda.
Gagas, bangun, ukur, ulangi, dan skalakan solusi dengan lancar dengan kerangka kerja menyeluruh dari praktik pemikiran desain, tangkas, dan DevOps kami. Capai kecepatan menuju nilai dan adopsi teknologi terobosan melalui kemitraan yang diciptakan dengan tim Anda dan beragam pakar IBM dalam bisnis, desain, dan teknologi.
Menggunakan strategi membangun cloud-native mempercepat inovasi dengan biaya lebih rendah, mencapai waktu yang lebih cepat ke pasar, dan mendorong pertumbuhan pendapatan dengan platform hybrid multicloud yang terbuka dan aman.
Metodologi modernisasi aplikasi kami, yang didukung oleh Red Hat, membantu Anda melakukan migrasi cloud dan modernisasi cloud yang aman, hemat biaya, dan tangkas.
Platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk membantu bisnis mempercepat adopsi cloud dengan hasil yang konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini mendukung bisnis untuk beroperasi dengan pasti.
Kami bekerja sama dengan Anda untuk menentukan strategi cloud, model operasi, peta jalan, dan kemitraan ekosistem yang tepat dengan menggabungkan keahlian industri mendalam dengan insight teknologi dalam lingkungan multi-cloud.
Lihat bagaimana IBM dan Red Hat dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat layanan, meningkatkan hasil bisnis, dan mencapai penghematan biaya yang diharapkan dari penyedia layanan cloud terkelola Anda.
Pelajari cloud native, teknologi DevOps, dan penerapan cloud melalui platform pelatihan mandiri kami yang mencakup cloud publik dan pribadi.
Jadilah konsultan dengan tujuan bermakna, bergabung dengan tim profesional kami mempimpin inovasi dan perubahan.
Kembangkan bisnis Anda dengan IBM, Tingkatkan pertumbuhan dengan solusi cloud dengan teknologi inovatif, insentif, paket harga, dan sumber daya kami.
Lihat koleksi laporan, buku panduan, dan tulisan thought leadership terbaru kami untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.