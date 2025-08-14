Layanan cloud terkelola

Temukan bagaimana para pemimpin IT yang berpikiran maju menggunakan AI dan otomatisasi untuk mengelola IT secara mandiri
Cara mendukung pengelolaan IT secara mandiri
Percepat hasil bisnis dengan keahlian hybrid cloud dan AI

IBM Consulting menghadirkan solusi IT berkualitas tinggi dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan bisnis klien kami. Solusi ini mencakup layanan manajemen hybrid cloud dalam lingkungan multi-cloud dengan solusi teknologi yang mendukung tujuan bisnis mereka dan mempercepat perjalanan cloud dan skalabilitas. Hal ini membantu mereka mendapatkan potensi penuh dari investasi teknologi mereka. 

Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang mengadopsi AI generatif dapat diatasi dengan strategi hybrid cloud yang dirancang dengan baik. Maksimalkan hasil bisnis dan tingkatkan AI dengan  pendekatan cloud ‘Didesain untuk Hybrid’.
Kemampuan Manajemen infrastruktur cloud

Layanan yang didukung AI untuk membantu Anda mengelola semua jenis cloud: pribadi, publik, dan hybrid. Dengan FinOps terintegrasi untuk mengoptimalkan sumber daya cloud dan keamanan cloud Anda. 

 Pelajari tentang layanan Rekayasa Platform Manajemen aplikasi

Capai tingkat kinerja dan waktu aktif yang diinginkan, kontrol aplikasi sprawl, dan berikan pengalaman transformasional kepada aplikasi dan pengguna, on premises atau di cloud publik.

 Pelajari layanan Manajemen Aplikasi AIOps

Manfaatkan gen AI dan ML untuk menjalankan aliran nilai IT yang terkait erat dengan hasil bisnis. Kelola IT secara mandiri dengan solusi preskriptif yang memungkinkan personel untuk fokus dalam menghasilkan nilai yang lebih tinggi secara real time.

 Pelajari tentang IBM Consulting AIOps
Contoh penggunaan
Mendorong modernisasi cloud secara berkelanjutan

Sebagai mitra tingkat atas AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, dan IBM Cloud, kami membantu memigrasi, membangun, dan mengelola setiap aplikasi Anda ke platform pilihan Anda.
Mengurangi biaya operasi

Layanan manajemen kami memberikan efisiensi operasional yang menurunkan biaya dan menerapkan proses bisnis cerdas dengan mengintegrasikan data cloud, AI, dan otomatisasi tingkat lanjut.
Meningkatkan visibilitas, keamanan, dan ketahanan

Platform manajemen multicloud terintegrasi kami menawarkan tampilan terpadu, yang menyediakan peningkatan sesuai permintaan pada visibilitas menyeluruh di lingkungan hybrid cloud. Platform ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas proses bisnis Anda.
Berkreasi bersama dengan IBM Garage
Gagas, bangun, ukur, ulangi, dan skalakan solusi dengan lancar dengan kerangka kerja menyeluruh dari praktik pemikiran desain, tangkas, dan DevOps kami. Capai kecepatan menuju nilai dan adopsi teknologi terobosan melalui kemitraan yang diciptakan dengan tim Anda dan beragam pakar IBM dalam bisnis, desain, dan teknologi.

Pelajari lebih lanjut Bicaralah dengan pakar IBM Garage
Di tengah kesulitan, tim CLS dan tim IBM bekerja sama dengan sangat erat. Dedikasi dari kedua belah pihak sungguh luar biasa. Ritesh Gadhiya Head of Settlement Applications CLS Baca cerita CLS
Bagaimana hybrid cloud dan transformasi digital membangun ketahanan dalam industri yang penuh risiko Baca laporan
Menguasai hybrid cloud
Memahami 5 tantangan umum untuk mencapai nilai pada perjalanan hybrid cloud
Mengoptimalkan transformasi digital Anda
Platform IBM Consulting Advantage untuk Transformasi Cloud dirancang khusus untuk membantu bisnis mempercepat adopsi platform cloud, dengan hasil dan beban kerja yang konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini mendukung bisnis untuk beroperasi dengan pasti.
Alternatif cloud yang dalam
Bagaimana beralih maju dari infrastruktur cloud konvensional dapat membantu Anda mencapai tingkat nilai bisnis yang baru.
Temui para ahli kami Egle Menezes
Sebagai Senior Partner dan Global Custom Data Managed Services Leader, Egle dikenal atas kepemimpinannya di bidang layanan IT dan teknologi, layanan konsultasi, dan memimpin proyek kompleks.
Joseph Msay
Global Managing Partner dalam Layanan Aplikasi Enterprise Cloud IBM, Joseph menawarkan dukungan aplikasi kepada klien dan tim IT mereka. Dukungan ini membantu mereka mengelola seluruh siklus hidup aplikasi sambil menghadirkan nilai dan menata ulang perusahaan.
Luiggi Masello
Sebagai Senior Partner and Global Leader di IBM Custom AMS and Data Managed Services, Luiggi membantu klien mencapai transformasi portofolio aplikasi, cloud, dan digital yang didorong oleh hasil bisnis.
