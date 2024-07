Saat tim pengembang mulai mapan pasca-penyelenggaraan lokakarya proyek CLS di New Jersey, situasi seketika berubah. Pandemi COVID-19 mengharuskan sebagian besar negara menerapkan karantina. Hal ini berujung pada penutupan kantor-kantor proyek CLS di New Jersey dan New York di AS, Portsmouth dan London di Inggris, dan Pune dan Chennai di India, serta memaksa para karyawan bekerja dari rumah.

Terlepas dari berbagai tantangan yang hadir di kala pandemi, tim pengembang mampu menyesuaikan metodologi pengirimannya dan memanfaatkan mode operasi baru untuk meningkatkan komunikasi dan fleksibilitas dalam tim terdistribusi.

Selain itu, pimpinan proyek memberikan fleksibilitas kepada anggota tim untuk mengatur jadwal mereka sendiri guna mengatasi kewajiban pengasuhan anak dan keluarga. Hasilnya adalah produktivitas yang lebih besar, karena banyak anggota tim mulai bekerja pada waktu yang memaksimalkan tumpang tindih antar geografis, alih-alih berpegang teguh pada jam kerja lokal biasa.

“Kami berpandangan bahwa waktu dan lokasi kerja bukanlah masalah, karena kita semua bekerja secara asinkron,” jelas Rachel Lum, Executive Partner di IBM. “Itulah budaya yang kami tanamkan dan semua orang menyepakatinya.”

Budaya positif dengan cepat menumbuhkan mentalitas "satu tim", dan meskipun CLS dan IBM secara ideal berfokus pada berbagai aspek dari proyek ini sehingga menjadi hal yang umum bagi anggota tim dari kedua organisasi untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan.

“Di tengah kemelut, tim CLS dan IBM bekerja sama dengan sangat erat,” ujar Ritesh Gadhiya, Head of Settlement Applications di CLS. “Dedikasi dari kedua belah pihak sungguh luar biasa.”