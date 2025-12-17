Konsultasi operasi asuransi

Operasi asuransi IBM membantu perusahaan asuransi menata ulang dan mengubah operasi inti mereka dengan AI agen untuk meningkatkan efisiensi, mempertajam manajemen risiko, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan broker. IBM® Consulting menghadirkan keahlian industri yang mendalam, kemampuan AI dan otomatisasi dengan fondasi data dan tata kelola tepercaya untuk merampingkan administrasi kebijakan, penjaminan, dan klaim — mendorong keputusan yang lebih cerdas dan hasil yang terukur.

Ini bukan hanya otomatisasi dari proses yang ada. Ini adalah proses penemuan kembali dengan AI. Metode ini berarti alur kerja yang disederhanakan dan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, manusia membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta kinerja ditingkatkan secara dramatis untuk memberikan hasil bisnis yang lebih besar secara berkelanjutan.

Dengan rekam jejak yang terbukti dan solusi yang dirancang untuk diintegrasikan dengan lancar ke dalam sistem yang ada, IBM adalah mitra tepercaya bagi perusahaan asuransi yang siap memimpin di pasar yang dinamis dan teregulasi.