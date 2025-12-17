Konsultasi operasi asuransi

Bayangkan kembali operasi asuransi dengan transformasi berbasis AI

IBM Dinobatkan sebagai Pemimpin Asuransi oleh HFS
Dua profesional di lingkungan kantor, terlibat dalam diskusi dengan laptop
Mendefinisikan ulang operasi asuransi dengan AI

Operasi asuransi IBM membantu perusahaan asuransi menata ulang dan mengubah operasi inti mereka dengan AI agen untuk meningkatkan efisiensi, mempertajam manajemen risiko, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan broker. IBM® Consulting menghadirkan keahlian industri yang mendalam, kemampuan AI dan otomatisasi dengan fondasi data dan tata kelola tepercaya untuk merampingkan administrasi kebijakan, penjaminan, dan klaim — mendorong keputusan yang lebih cerdas dan hasil yang terukur.

Ini bukan hanya otomatisasi dari proses yang ada. Ini adalah proses penemuan kembali dengan AI. Metode ini berarti alur kerja yang disederhanakan dan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, manusia membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta kinerja ditingkatkan secara dramatis untuk memberikan hasil bisnis yang lebih besar secara berkelanjutan.

Dengan rekam jejak yang terbukti dan solusi yang dirancang untuk diintegrasikan dengan lancar ke dalam sistem yang ada, IBM adalah mitra tepercaya bagi perusahaan asuransi yang siap memimpin di pasar yang dinamis dan teregulasi.
Manfaat
Ketangkasan operasional

 

Percepat pemrosesan klaim, penjaminan dan administrasi polis, mengurangi biaya dan memastikan kepatuhan. Digitalkan alur kerja dan memperluas cakupan, meningkatkan kualitas layanan.
AI berempati

 

Lampaui pemrosesan polis dan klaim asuransi. Gunakan AI untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengubah interaksi klien menjadi koneksi yang dipersonalisasi dan bermakna.
Pertumbuhan lini atas

 

Tingkatkan pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan pengalaman klien dan sederhanakan serta percepat proses penjaminan, bisnis baru, dan perpanjangan.
Domain asuransi penting Bayangkan kembali operasi asuransi dengan AI di seluruh area domain inti Manajemen klaim

Manfaatkan dukungan keputusan berbasis AI untuk pemrosesan klaim yang cepat dan akurat. Berdayakan karyawan untuk menangani berbagai kasus yang kompleks, tegakkan SLA, dan tingkatkan pengalaman pelanggan. Pembelajaran berkelanjutan mendorong peningkatan presisi dan daya tanggap, mendorong ketangkasan operasional yang tak tertandingi.

 Dukungan penjaminan

Tingkatkan presisi penjaminan dan minimalkan risiko dengan watsonx dan asisten AI. Analisis data kompleks dengan cepat dari berbagai sumber untuk keputusan berbasis data yang lebih cepat. Selaraskan pemilihan risiko, harga, dan ketentuan dengan strategi perusahaan Anda dengan mudah.

 Administrasi kebijakan

Transformasikan administrasi polis dengan AI agen dan platform terintegrasi. Sederhanakan operasi menyeluruh, mulai dari dukungan agen dan layanan pelanggan hingga penagihan, perpanjangan, dan pembaruan manfaat. Sederhanakan penerbitan, pinjaman, penyerahan, penyesuaian, manajemen premi, dan penghentian dengan akurasi dan efisiensi operasional.

 Akuisisi bisnis dan pelanggan baru

Dorong pertumbuhan dengan operasi front-end yang dioptimalkan, mulai dari kelengkapan pengajuan dan tinjauan kesesuaian hingga pembuatan penawaran dan pengaturan polis. Manfaatkan otomatisasi cerdas untuk mengelola interaksi utama dan memastikan proses orientasi yang Lancar, mendorong ketepatan, kepatuhan, dan kepuasan pelanggan sejak awal. 

 Risiko dan kepatuhan terhadap peraturan

Perkuat perusahaan dengan kontrol cerdas dalam pengawasan aktuaria, manajemen eksposur, dan rekonsiliasi keuangan. Sederhanakan pemodelan risiko, pengujian, dan kecukupan modal dengan analitik canggih. Otomatiskan alur kerja kepatuhan, mulai dari pemantauan AML dan pencarian OFAC hingga penanganan keluhan dan pelaporan sesuai regulasi, memastikan transparansi, akurasi, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan.  
Berkreasi bersama dengan IBM® Garage
Dua orang di meja kantor melihat komputer laptop

Gagas, bangun, ukur, ulangi, dan skalakan solusi dengan lancar menggunakan kerangka kerja menyeluruh dari praktik design thinking, agile, dan DevOps kami. Pendekatan kami dirancang untuk berintegrasi dengan sistem yang sudah ada dan memaksimalkan nilai investasi Anda saat ini. Raih pencapaian nilai dengan cepat dan adopsi teknologi mutakhir melalui kemitraan yang diciptakan dengan tim Anda dan beragam pakar IBM dalam bisnis, desain, dan teknologi.

 Pelajari lebih lanjut Bicaralah dengan pakar IBM Garage

Pengakuan pasar

IBM Dinobatkan sebagai Pemimpin Pasar dalam Laporan HFS Horizons Insurance Services 2025

Dalam Laporan HFS Horizons Insurance Services 2025, IBM dinobatkan sebagai pemimpin pasar untuk mendorong transformasi terukur di seluruh sistem asuransi. Hasil ini dimungkinkan dengan menggunakan data, AI, dan hybrid cloud untuk memberikan pertumbuhan premium, efisiensi operasional, dan nilai menyeluruh.

 Baca laporan
Ilustrasi beberapa kertas penghargaan yang berjejer

Insight

Dua rekan melakukan percakapan di lingkungan kantor modern
Jelajahi bagaimana perusahaan asuransi mengadopsi AI generatif untuk meningkatkan operasi asuransi Baca selengkapnya di sini
Dua orang menempatkan catatan tempel di atas meja bundar dalam suasana kantor yang santai
Menata ulang asuransi dengan AI
Temukan bagaimana perusahaan asuransi dapat melampaui uji coba AI ke transformasi skala penuh, mengatasi utang lama, kesenjangan tata kelola, dan tantangan pengalaman pelanggan.
Seorang wanita memimpin rapat di ruang konferensi
Era AI: Pergeseran asuransi
Perusahaan asuransi meningkatkan efisiensi dengan AI tetapi harus mengatasi utang teknologi, kesenjangan keterampilan, dan kepercayaan untuk membuka potensi penuhnya dan memenuhi harapan pelanggan yang berkembang.
Tampilan atas seorang pria yang duduk di meja dan bekerja di laptopnya
AI agen dalam operasi bisnis
Pelajari bagaimana agen AI mengubah operasi bisnis, secara mandiri mengoptimalkan alur kerja, memperbaiki ketangkasan, dan meningkatkan kreativitas manusia.
Temui para ahli kami Pankaj Savkar Glenn Mommens Girish Ratnam Larry Krasner Mark Christman Saurabh Kumar

Mitra strategis

Logo Microsoft
Microsoft

IBM® Consulting membantu klien menyesuaikan perjalanan Microsoft Cloud mereka, menggunakan AI, Red Hat OpenShift, dan Cloud Accelerator untuk mendorong keberhasilan bisnis.
Logo AWS
AWS

IBM dan AWS telah mengumpulkan sistem profesional yang sangat berpengalaman yang didedikasikan untuk menerapkan solusi pelanggan di AWS. IBM membantu Anda memindahkan alur kerja yang ada ke AWS cloud, mengembangkan aplikasi cloud native, dan mengelola lingkungan AWS Cloud Anda.
Logo Celonis
Celonis

IBM dan Celonis telah menanamkan kecerdasan dan prediktabilitas yang berbasis data dengan replikasi proses digital. Solusi ini memvisualisasikan dan memberikan insight proses data berbasis keuangan, yang memungkinkan klien perusahaan untuk menata ulang model operasi dan meningkatkan keputusan bisnis.
Logo UiPath
UiPath

IBM dan UiPath menggabungkan kekuatan RPA dan digital business automation untuk menghadirkan otomatisasi aman yang dapat diskalakan — mulai dari bot yang diawasi dan tanpa pengawasan hingga alur kerja penuh, keputusan, dan manajemen konten dalam satu solusi yang lancar.
Logo HyperScience
HyperScience

Hyperscience adalah mitra peluncuran untuk IBM watsonx Orchestrate, menggabungkan otomatisasi dokumen kami dengan alur kerja berbasis AI dari IBM untuk membantu bisnis merampingkan proses dengan Agent Catalog.
Solusi terkait Operasi perbankan

Dengan keahlian industri yang mendalam dan fokus pada otomatisasi cerdas, IBM membantu bank memodernisasi operasi seperti KYC, pinjaman, dan pembiayaan perdagangan. Klien meraih keuntungan dari solusi berkemampuan cloud hasil kreasi bersama yang mendorong proses tanpa sentuhan, meningkatkan keselarasan dengan peraturan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

 Pelajari lebih lanjut Operasi bisnis

Pendekatan modern IBM terhadap layanan alih daya dimulai dengan pendekatan kreasi bersama berdasarkan pengalaman yang membantu klien menata kembali alur kerja operasional purnawaktu mereka yang ditanami dengan otomatisasi dan AI berbasis cloud.

 Pelajari lebih lanjut Konsultasi jasa keuangan

IBM Financial Services Consulting membantu bank memodernisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif—bergeser dari efisiensi back-office ke keunggulan front-office melalui transformasi inti berbasis AI, pembayaran tangkas, dan fokus pada pertumbuhan, kepatuhan, dan pengoptimalan biaya.

 Pelajari lebih lanjut
