Velotix, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan pada tahun 2021, menciptakan solusi keamanan data untuk membantu perusahaan memaksimalkan dampak data mereka. Platform Akses Data Velotix membantu perusahaan menemukan dan menyatukan data di seluruh silo, memberikan akses data kepada orang yang tepat, serta mengotomatiskan pembuatan dan penegakan kebijakan yang kuat.

Sistem inti platform ini menggunakan AI canggih dan analisis perilaku untuk mengembangkan kebijakan akses secara dinamis berdasarkan perubahan pola pengguna dan persyaratan peraturan. Mesin AI milik Velotix membantu memastikan kepatuhan kebijakan dalam skala besar tanpa intervensi manual berulang.

Untuk lebih meningkatkan kemudahan penggunaan dan mempercepat adopsi, Velotix berupaya menyematkan asisten percakapan ke dalam solusinya. “Dengan AI yang mendukung kueri bahasa alami, kami memberi pengguna kebebasan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, sementara penegakan kebijakan cerdas berjalan diam-diam di latar belakang,” kata Yoram Segal, Chief Technology Officer dan Chief AI Officer di Velotix.