Velotix meningkatkan Platform Akses Data yang diperkaya AI dengan IBM® watsonx
Velotix, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan pada tahun 2021, menciptakan solusi keamanan data untuk membantu perusahaan memaksimalkan dampak data mereka. Platform Akses Data Velotix membantu perusahaan menemukan dan menyatukan data di seluruh silo, memberikan akses data kepada orang yang tepat, serta mengotomatiskan pembuatan dan penegakan kebijakan yang kuat.
Sistem inti platform ini menggunakan AI canggih dan analisis perilaku untuk mengembangkan kebijakan akses secara dinamis berdasarkan perubahan pola pengguna dan persyaratan peraturan. Mesin AI milik Velotix membantu memastikan kepatuhan kebijakan dalam skala besar tanpa intervensi manual berulang.
Untuk lebih meningkatkan kemudahan penggunaan dan mempercepat adopsi, Velotix berupaya menyematkan asisten percakapan ke dalam solusinya. “Dengan AI yang mendukung kueri bahasa alami, kami memberi pengguna kebebasan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, sementara penegakan kebijakan cerdas berjalan diam-diam di latar belakang,” kata Yoram Segal, Chief Technology Officer dan Chief AI Officer di Velotix.
Velotix memiliki keahlian mendalam di bidang AI dan tata kelola kebijakan secara internal, namun memilih untuk memperkuat kemampuannya melalui infrastruktur AI tepercaya dari IBM® guna mempercepat waktu pengembangan dan mengoptimalkan skalabilitas. Membangun asisten percakapan secara mandiri akan memakan waktu berbulan-bulan, sehingga tim beralih ke portofolio produk AI IBM® watsonx untuk penerapan yang cepat dan aman.
Kunci dari keputusan ini adalah fleksibilitas penerapan lokal untuk model IBM® watsonx AI. Fleksibilitas ini merupakan persyaratan penting dalam industri yang diatur, seperti keuangan dan perawatan kesehatan. "Klien harus mempertahankan kendali penuh atas bagaimana AI berinteraksi dengan data sensitif mereka," jelas Segal.
IBM® juga menawarkan jaminan. “Memiliki teknologi IBM® tersembunyi adalah pengganda kredibilitas,” kata Segal. “Ini seperti menempatkan stiker 'IBM® inside' pada produk kami.”
Bersama IBM® Client Engineering, Velotix mengembangkan asisten berbasis bahasa alami yang mampu membuat dan memvalidasi kebijakan, memverifikasi kepatuhan, serta menyederhanakan akses—semuanya melalui platform yang sudah akrab digunakan, seperti Slack dan Outlook.
Velotix tetap menjadi pendorong inovasi, sementara produk-produk IBM®, seperti IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.ai dan IBM® watsonx.data, membantu Integrasi Kelas Enterprise dan time to value yang cepat.
Dengan watsonx dan pakar IBM® Client Engineering, Velotix meluncurkan asisten AI yang berfungsi penuh hanya dalam satu bulan, memangkas waktu pengembangan hingga lebih dari 80%. Tanpa kolaborasi ini, prosesnya bisa memakan waktu enam bulan atau lebih.
Asisten AI yang tertanam diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan hingga 60%–70%, dengan tugas manual berkurang hingga 95%. Karena asisten beroperasi menggunakan peralatan tempat kerja yang familier, pengalaman klien mengalami gangguan nol dan dapat langsung menikmati nilai.
”Platform kami mengurangi waktu akses data dan kepatuhan dari hitungan bulan menjadi hitungan menit,” ujar Segal. ”IBM® Watsonx mempercepat pengiriman kami, tetapi kecerdasan di balik platform ini sepenuhnya adalah Velotix.” Sejak hari pertama, klien kami dapat berbicara dengan data mereka seperti mereka berbicara dengan rekan kerja—dan asisten akan menangani sisanya.”
Ke depan, Velotix juga menjelajahi integrasi IBM® Quantum untuk lebih memperkuat penawaran keamanan data mereka, memperkuat komitmen mereka untuk tetap berada di ujung tombak inovasi. “Bersama dengan IBM®, kami mengamankan masa depan data perusahaan,” pungkas Segal.
