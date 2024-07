NTT DATA Business Solutions Nordics memutuskan untuk memberikan pilihan kepada klien untuk menjalankan solusi SAP Business Warehouse powered by SAP HANA dan SAP Business Suite powered by SAP HANA yang di-host pada server IBM Power Systems. Perusahaan memilih server IBM POWER9, yang divirtualisasi menggunakan IBM PowerVM, dan memutuskan untuk menjalankan sistem operasi SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (tautan berada di luar ibm.com) pada setiap perangkat.

Virtualisasi mutakhir yang disediakan oleh IBM PowerVM memungkinkan NTT DATA Business Solutions Nordics untuk menjalankan beberapa sistem klien dengan aman di setiap server fisik. Hasilnya, NTT DATA Business Solutions Nordics dapat mendukung bisnis layanan hosting SAP yang berkembang pesat dengan menggunakan jejak fisik yang lebih kecil sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi biaya manajemen.

Torben Prang berkomentar, "Banyak pelanggan kami yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar di SAP HANA, yang mereka analisis untuk mendapatkan insight dan meningkatkan kinerja bisnis. Untuk mengakomodasi volume data yang terus bertambah sekaligus memenuhi SLA kami, kami harus meningkatkan atau mengurangi kapasitas kami. Untuk meminimalkan upaya dan pengeluaran kami, kami memutuskan untuk meningkatkan skala dengan berinvestasi pada perangkat keras tambahan untuk meningkatkan kapasitas, dan IBM Power Systems adalah pilihan yang tepat."

Torben Prang melanjutkan, “Ada manfaat teknis nyata yang kami temukan saat menjalankan SAP HANA pada IBM Power Systems, dan manfaat ini tidak ada pada server yang ditawarkan vendor lain. Kami tertarik dengan waktu aktif luar biasa yang disediakan oleh IBM Power Systems dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tanpa harus mengakuisisi dan menyiapkan server fisik baru.”

Untuk melengkapi server IBM Power Systems yang baru, NTT DATA Business Solutions Nordics menggunakan dua sistem penyimpanan all-flash IBM FlashSystem 5000. Solusi penyimpanan tersebut memungkinkan perusahaan ini menyediakan layanan pemeliharaan yang cepat dan mudah, sehingga tim teknis bisa bekerja lebih fleksibel dan meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang memiliki nilai tambah. IBM Systems Lab Services mengelola implementasi solusi penyimpanan baru perusahaan ini dan memberi pelatihan seputar sistem tersebut kepada tim teknisnya.

Torben Prang mengatakan, "Setelah kami memasang server IBM Power Systems, memilih IBM FlashSystem untuk solusi penyimpanan kami adalah keputusan yang mudah. IBM FlashSystem adalah pemimpin pasar yang sesungguhnya, dan sangat masuk akal untuk bekerja sama dengan satu vendor di seluruh lini produk."

Torben Prang mengatakan, “Kami memiliki pengalaman yang sangat baik dengan tim IBM. Kami telah mengenal IBM selama bertahun-tahun, dan kami akrab dengan reputasi mereka untuk ketekunan dan keahlian teknis. Interaksi kami dengan mereka tidak berbeda, manajer akun kami sangat baik, dan membantu membuat seluruh proses instalasi selancar mungkin. Kami merasa bahwa tim IBM benar-benar peduli dengan keberhasilan proyek, dan itu jauh lebih mudah untuk mengimplementasikan IBM Power Systems daripada kebanyakan platform server lain yang pernah kami kerjakan.”