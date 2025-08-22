Lufthansa Group, dalam kemitraan dengan IBM® Consulting, mengubah operasi darat mereka dengan mengonsolidasikan beberapa aplikasi menjadi solusi tunggal berbasis web yang disebut Turnaround Companion (TAC), yang membantu mengatasi inefisiensi dan biaya tinggi yang terkait dengan pengelolaan alat terpisah.

Keahlian IBM dalam solusi cloud dan pengembangan aplikasi sangat penting dalam transformasi ini. Implementasi solusi ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai tim dan penggunaan alat bantu dalam IBM Consulting:

Tim IBM iX memfasilitasi lokakarya pemikiran desain untuk mengembangkan TAC, memastikan UI dan UX yang ramah pengguna yang melayani berbagai peran dalam operasi darat Lufthansa Group.

Tim IBM® Application Modernization memimpin perancangan ulang sistem lama Lufthansa Group, memungkinkan migrasi lancar dari beberapa aplikasi mandiri ke dalam platform cloud-native terpadu. Upaya modernisasi ini memastikan skalabilitas, kinerja, dan pemeliharaan jangka panjang dari solusi TAC.

Tim IBM Product Design and Engineering Services bekerja sama erat dengan Lufthansa Group, terus meningkatkan platform TAC. Pendekatan terpadu mereka dalam mengembangkan dan mendukung platform ini memungkinkan iterasi yang cepat, keselarasan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang, serta desain yang berpusat pada pengguna yang mendorong adopsi dan nilai jangka panjang.

Tim IBM® Garage melakukan pengembangan dan pemeliharaan TAC yang berkelanjutan, menekankan modernisasi aplikasi berkelanjutan, dan secara konsisten memberikan panduan strategis kepada klien tentang arsitektur cloud dan strategi teknologi.

Platform berbasis web yang baru ini menyediakan visualisasi yang jelas dari semua data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang cepat di antara staf bandara dan maskapai penerbangan. Penyertaan kemampuan komunikasi berbasis obrolan, yang mengandalkan mesin pesan internal LG, dan notifikasi cerdas memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan.

TAC, dibangun di atas teknologi web modern dan dihosting di Microsoft® Azure Cloud, dapat diakses di seluruh sistem operasi utama, termasuk iOS dan Android, sehingga memperluas basis pengguna dan mengurangi biaya lisensi. Struktur modular platform ini juga memungkinkan adaptasi fleksibel terhadap persyaratan baru dan ekspansi untuk memasukkan audiens dan aplikasi target tambahan, menjadikannya alat serbaguna untuk kebutuhan masa depan Lufthansa Group.

Keberhasilan penerapan TAC telah memungkinkan Lufthansa Group untuk melacak proses penyelesaian penuh dan semua interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam satu tumpukan solusi terkonsolidasi. Hal ini telah menyebabkan peningkatan efisiensi, pengurangan penundaan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Maskapai ini berencana untuk terus mengalihkan fungsionalitas dari aplikasi lain ke TAC, sambil juga memperkenalkan kemampuan baru yang memberikan nilai tambah bagi pengguna dan lebih mengoptimalkan perasi darat.