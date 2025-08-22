Lufthansa Group menggabungkan dan meningkatkan beberapa aplikasi operasi darat ke dalam satu platform berbasis web dengan IBM Consulting
Lufthansa Group, pemimpin global dalam bidang penerbangan, telah membuat langkah maju dalam mengoptimalkan operasi darat mereka melalui rangkaian aplikasi mobile.
Meskipun aplikasi berjalan dengan lancar, sifatnya yang terpisah membatasi portabilitas, mendorong inefisiensi, meningkatkan biaya, dan menghambat koordinasi di antara personel bandara dan maskapai penerbangan. Selain itu, meningkatnya biaya lisensi untuk platform komunikasi yang ada, yang secara substansial sudah ketinggalan zaman dan mahal, memperparah tekanan keuangan ini.
Karena tujuan strategis yang lebih luas di Lufthansa Group bergeser ke arah modernisasi sistem komunikasi, maskapai membutuhkan solusi terpadu yang dapat mengintegrasikan semua fungsi ke dalam satu aplikasi berbasis web yang dapat diakses di berbagai jenis perangkat. Dalam skenario berisiko tinggi di mana penundaan penerbangan dan ketidakefisienan dalam operasi darat dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan berdampak pada kepuasan pelanggan, tindakan tegas diperlukan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan pengalaman dan memastikan komunikasi yang lancar antara staf darat, pilot, dan tim operasional.
Lufthansa Group, dalam kemitraan dengan IBM® Consulting, mengubah operasi darat mereka dengan mengonsolidasikan beberapa aplikasi menjadi solusi tunggal berbasis web yang disebut Turnaround Companion (TAC), yang membantu mengatasi inefisiensi dan biaya tinggi yang terkait dengan pengelolaan alat terpisah.
Keahlian IBM dalam solusi cloud dan pengembangan aplikasi sangat penting dalam transformasi ini. Implementasi solusi ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai tim dan penggunaan alat bantu dalam IBM Consulting:
Platform berbasis web yang baru ini menyediakan visualisasi yang jelas dari semua data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang cepat di antara staf bandara dan maskapai penerbangan. Penyertaan kemampuan komunikasi berbasis obrolan, yang mengandalkan mesin pesan internal LG, dan notifikasi cerdas memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan.
TAC, dibangun di atas teknologi web modern dan dihosting di Microsoft® Azure Cloud, dapat diakses di seluruh sistem operasi utama, termasuk iOS dan Android, sehingga memperluas basis pengguna dan mengurangi biaya lisensi. Struktur modular platform ini juga memungkinkan adaptasi fleksibel terhadap persyaratan baru dan ekspansi untuk memasukkan audiens dan aplikasi target tambahan, menjadikannya alat serbaguna untuk kebutuhan masa depan Lufthansa Group.
Keberhasilan penerapan TAC telah memungkinkan Lufthansa Group untuk melacak proses penyelesaian penuh dan semua interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam satu tumpukan solusi terkonsolidasi. Hal ini telah menyebabkan peningkatan efisiensi, pengurangan penundaan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Maskapai ini berencana untuk terus mengalihkan fungsionalitas dari aplikasi lain ke TAC, sambil juga memperkenalkan kemampuan baru yang memberikan nilai tambah bagi pengguna dan lebih mengoptimalkan perasi darat.
Lufthansa Group mengalami peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasi darat mereka. Platform TAC terpadu memungkinkan pelacakan proses perputaran pesawat secara real-time, mengonsolidasikan semua data dan komunikasi ke dalam satu tumpukan solusi.
Pengoptimalan ini telah menghasilkan serangkaian pencapaian:
Perlu juga dicatat bahwa rilis baru TAC memiliki waktu henti hanya beberapa menit, dibandingkan dengan hampir 45 menit untuk aplikasi mobile lama. Terlepas dari kemajuan penting ini, tim proyek masih menargetkan waktu henti nol dalam rilis mendatang.
Sebagai bagian dari kemitraan yang sedang berlangsung, IBM terus mendukung Lufthansa Group dalam mengalihkan fungsionalitas tambahan ke TAC, menyederhanakan operasi maskapai lebih lanjut. Tim di IBM terus bekerja pada alat baru untuk platform dan tengah mempelajari implementasi AI generatif. Keberhasilan penerapan TAC telah menetapkan standar baru untuk penanganan penerbangan yang efisien, mempromosikan standardisasi berkelanjutan dalam operasi pesawat dan memastikan pengalaman perjalanan yang unggul bagi karyawan dan penumpang.
Lufthansa Group adalah grup maskapai penerbangan yang diakui secara global yang berkantor pusat di Jerman. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu grup maskapai penerbangan terbesar di dunia, melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Lufthansa Group terkenal dengan komitmen mereka terhadap kualitas, keamanan, dan kepuasan pelanggan.
IBM Consulting adalah tempat keahlian tepercaya bertemu dengan teknologi yang hebat. Bermitra langsung dengan klien, kami memberi saran, merancang, membangun, dan mengoperasikan inovasi bisnis yang penting dan memberikan hasil yang tahan lama.
