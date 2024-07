Honda adalah salah satu perusahaan paling inovatif di dunia, seperti yang dapat disaksikan oleh siapa pun yang telah menyaksikan karyanya dalam bidang robotika. Pola pikir yang sama juga diterapkan pada setiap divisi bisnisnya: Para insinyur Honda terus berupaya untuk merancang dan membangun produk yang paling cerdas dan berteknologi paling canggih di pasar.



Di bidang otomotif, Honda bertujuan untuk menjadi produsen utama mobil yang menarik dan dirancang dengan cerdas yang memungkinkan pelanggan untuk merasakan kegembiraan dalam berkendara. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan menginvestasikan miliaran dolar per tahun dalam organisasi penelitian dan pengembangannya, Honda R&D.



Beberapa tahun yang lalu, Honda R&D menyadari bahwa sumber big data yang baru—diagnostik dan telematika kendaraan, ponsel, sensor biometrik, dan teks yang tidak terstruktur dalam jumlah besar seperti survei pelanggan—memiliki nilai potensial yang besar. Dengan membuka insight yang tersembunyi di dalam kumpulan data yang sangat besar ini, para insinyur perusahaan akan dapat melihat lebih jauh dari fasilitas pengujian mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perilaku mobil dan pengemudi di dunia nyata.



Untuk membantu para insinyurnya memanfaatkan aset big data ini, Honda R&D membutuhkan dua hal: seperangkat alat analisis big data yang komprehensif, dan sekelompok insinyur yang memiliki keterampilan dan antusiasme untuk menggunakannya.



Kyoka Nakagawa, Chief Engineer, Technical Analysis and Countermeasure di Honda R&D Automobile R&D Center, dan Senior Researcher for the Market Quality, berkomentar: "Teknik adalah disiplin ilmu yang sangat presisi, dan para insinyur terbiasa bekerja dengan data yang sangat berkualitas tinggi, yang sering kali diambil dalam kondisi laboratorium.



"Namun big data tidak seperti itu—itu berantakan, dan sering kali insight yang berharga itu tersembunyi dalam banyak data yang tidak relevan. Jadi, salah satu tantangan terbesar adalah tantangan budaya: kami perlu menunjukkan kepada para teknisi kami betapa berharganya big data, ketika Anda memiliki alat yang tepat untuk menanganinya."