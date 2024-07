Credito Valtellinese (Creval) adalah grup perbankan menengah di Italia yang membedakan dirinya dari para pesaingnya melalui perhatiannya pada layanan dan kepuasan nasabah. "Kami sangat fokus pada kepuasan nasabah dan hubungan dengan nasabah," ujar Matteo Pizzicoli, Director of Banking Organization and Innovation di Creval Sistemi e Servizi (CSS), divisi layanan IT Creval. "Cara terbaik untuk menyenangkan nasabah kami adalah dengan berfokus pada efisiensi layanan dan pengurangan biaya pada saat yang bersamaan. Yang membedakan Creval adalah kami memberikan jawaban dengan cepat kepada nasabah kami. Sebagai contoh, kami dapat memberikan jawaban kepada nasabah yang mengajukan KPR dalam waktu kurang dari 15 hari. Waktu rata-rata untuk bank Italia adalah 30–60 hari.”

Memposisikan diri sebagai "bank ritel masa depan", Creval berfokus pada penyediaan layanan berkualitas tinggi dan pengalaman yang berbeda bagi para nasabahnya, baik di dunia digital maupun fisik. CSS memberikan layanan IT di balik layar yang membantu bank mencapai tujuan layanan nasabah.

Selama beberapa tahun terakhir, CSS telah berinvestasi dalam teknologi mutakhir untuk mendukung dan mengotomatiskan banyak proses internal dan eksternalnya. Misalnya, departemen menggunakan sistem IBM Business Process Manager untuk proses Agile Business Process Management (BPM)-nya, sehingga dapat merilis solusi perbankan baru dalam waktu kurang dari empat jam. Mereka juga melakukan investasi besar dalam sistem kognitif seperti teknologi IBM Watson Analytics® untuk mengeksplorasi data besar dalam sistem CRM-nya.

"Pada titik tertentu, kami sampai pada kesimpulan bahwa banyak proses kami yang sekarang sangat mudah dan sangat cepat," kata Pizzicoli. Namun, beberapa proses internal, seperti dukungan meja layanan bank untuk karyawan cabang bank, tidak terotomatisasi atau tidak efisien. Karyawan akan menelepon petugas meja layanan, yang sering menjawab pertanyaan yang sama atau mengulangi proses yang sama sepanjang hari. "Kami ingin fokus menciptakan solusi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan upaya manusia dalam beberapa proses dukungan meja layanan kami yang berulang-ulang, sehingga karyawan kami dapat berkonsentrasi pada proses yang memberikan nilai tambah paling besar bagi bank, yaitu proses yang mendukung para nasabah."

Creval memutuskan untuk mengubah model layanan untuk operasi meja layanan internalnya. Ia membayangkan sebuah sistem berkemampuan AI yang dapat menafsirkan input teks bahasa alami dan memberikan respons berbasis teks, mengaktifkan aplikasi atau terhubung ke bantuan manusia, sesuai kebutuhan. Sistem ini akan dilatih untuk semua aktivitas help desk perbankan dan setiap bidang pengetahuan utama di bank. CSS akan merancang sistem dengan mempertimbangkan peningkatan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi kognitif untuk memungkinkan sistem memperdalam pengetahuannya melalui penggunaan, dan dengan mengukur kepuasan pengguna yang sedang berlangsung dengan sistem.