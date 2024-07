Bic Camera didirikan pada bulan Mei 1978 sebagai perusahaan penjualan kamera dan produk terkait. Saat ini, selain toko format besar di perkotaan, Bic Camera sedang mengembangkan berbagai format toko, seperti toko khusus tipe tertentu dan toko khusus peralatan rumah tangga. Bic Camera juga berupaya untuk memperkuat bisnis belanja online-nya. Toko elektronik Kojima Co, Ltd dan Sofmap Co, Ltd juga berada di bawah naungan grup ini.