Les menaces de cybersécurité évoluent constamment et les infrastructures de données sont très dynamiques. Les privilèges d'utilisateurs, les rôles ou les configurations changent, et de nouvelles versions ou correctifs sont publiés régulièrement. De nombreuses organisations n'ont pas la visibilité centralisée et le contrôle nécessaires, ni les ressources qualifiées nécessaires au sein de leur infrastructure informatique pour examiner les changements de manière systématique et continue afin de déterminer s'ils ont introduit des failles de sécurité ou des vulnérabilités.

Des évaluations périodiques aident les organisations à garder une longueur d'avance sur ces lacunes en identifiant et en corrigeant les faiblesses de leurs systèmes d'exploitation avant qu'elles ne puissent être exploitées par des pirates informatiques.

Une évaluation des vulnérabilités est un processus systématique permettant d'identifier, de classifier et de hiérarchiser les faiblesses dans les infrastructures de données, la sécurité des applications et les plateformes. Guardium Vulnerability Assessment identifie les points faibles qui pourraient être exploités par des acteurs malveillants, tels que des pirates informatiques utilisant des logiciels malveillants, pour accéder à des données sensibles et exploiter les vulnérabilités du réseau.

Comment fonctionne une évaluation des vulnérabilités ?