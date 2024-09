Pour adopter une mentalité de résolution proactive et continuer à construire un programme de sécurité résilient, Lionbridge a intégré le principe de red teaming automatisé et continu (CART) dans son programme de sécurité en investissant dans IBM Security Randori Attack Targeted. En identifiant les domaines les plus problématiques de sa surface d’attaque, l’équipe peut exécuter des scénarios de cyberattaque précieux et réalistes, efficacement et à grande échelle.

En adoptant Randori Attack Targeted, l’équipe de Lionbridge Trust peut vérifier que ses outils et ses processus de sécurité fonctionnent comme prévu. Pour commencer ce parcours, Lionbridge s’est associé au Randori Hacker Operations Center afin de définir un objectif organisationnel. Couplée à un processus de validation automatisée et humaine, cela a permis à Lionbridge a découvrir des lacunes, notamment des règles mal configurées pour les alertes, des problèmes de politique de rotation des mots de passe et des utilisateurs disposant d’autorisations dépassant leurs besoins réels.



La plateforme Randori offre la clarté dont Lionbridge a besoin pour découvrir en toute confiance les expositions, agir pour corriger ces résultats et valider que les mesures d’atténuation sont mises en œuvre comme prévu. Grâce à la découverte et à la validation continues, l'équipe Lionbridge Trust peut prouver au conseil d'administration de l'entreprise le ROI et l'efficacité de ses initiatives internes, telles que la sensibilisation des employés et les efforts de contrôle de la sécurité.



« En tant que directeur de la confiance, je veux pouvoir prouver à notre direction toute l'efficacité de notre action », déclare Doug Graham. « IBM Security Randori me donne les clés pour communiquer sur notre surface d'attaque et la portée globale de nos programmes, démontrant ainsi comment nous améliorons les capacités de détection et de réponse aux incidents de nos équipes internes et et de nos partenaires. »