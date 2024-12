Grâce à l’authentification sans mot de passe IBM Verify, vous bénéficiez d’une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les comptes et de règles d’accès contextuelles précises pour contrôler les applications. Répondez aux exigences de conformité avec une approche MFA commune pour les applications, les VPN, les bureaux Windows et Linux. Ou optez pour une solution entièrement sans mot de passe avec le code QR et l’authentification FIDO2.