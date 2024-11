Fourni par IBM, Digital Credentials permet aux organisations de moderniser l’identité physique, comme les permis de conduire, en la convertissant en formats numériques sécurisés stockés dans un portefeuille numérique. La fonctionnalité simplifie la création de comptes et leur accès, créant ainsi une expérience transparente pour les utilisateurs. Digital Credentials protège les informations personnelles grâce à une authentification cryptographique intégrée et en temps réel, basée sur le comportement et les données biométriques de l’individu.