L’amélioration du TEEP peut s’accompagner de plusieurs défis, mais si vous n’en faites pas une priorité, elle peut également entraîner une cascade de pertes : perte de qualité, planification incomplète, perte d’équipement et perte d’OEE. Parmi les défis courants à relever lorsque l’on cherche à améliorer le TEEP, on trouve :

Disponibilité et précision des données : il peut être difficile d’obtenir des données précises et fiables pour calculer le TEEP. En effet, cela nécessite de capturer et de surveiller divers indicateurs, notamment le temps de production, les temps d’arrêt et les indicateurs de performance. Garantir l’intégrité des données et mettre en place des systèmes de collecte de données appropriés peut s’avérer complexe, en particulier dans les environnements à plusieurs machines reposant sur l’enregistrement manuel des données ou une automatisation limitée.

Identification et analyse des temps d’arrêt : il peut être difficile d’identifier avec précision les causes des temps d’arrêt. Ces derniers peuvent en effet résulter d’une défaillance de l’équipement, d’une maintenance, de changements ou d’autres facteurs. Comprendre les causes profondes et classer avec précision les temps d’arrêt peut prendre du temps, en particulier dans le cadre de processus de production complexes.

Équilibre entre la maintenance et les exigences de production : il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre activités de maintenance et exigences de production. La maintenance planifiée est essentielle pour prévenir les pannes et optimiser les performances de l’équipement, mais elle peut entraîner une immobilisation de la production.

Optimisation des changements de production : il peut être difficile de réduire le délai de changement, en particulier dans le cadre des processus impliquant des installations ou des configurations d’équipement complexes. Reste à trouver l’équilibre délicat entre la nécessité d’effectuer des changements de format efficaces et le maintien de la qualité et de la sécurité des produits.

Mise à niveau et modernisation des équipements : ce défi comporte plusieurs facettes, des contraintes financières aux problèmes de compatibilité avec les systèmes existants, en passant par les interruptions de production pendant l’installation et la mise en service. La réalisation d’études de faisabilité approfondies, la prise en compte des avantages à long terme et la planification efficace de mise à niveau des équipements peuvent contribuer à atténuer ces défis.

Résistance organisationnelle au changement : la mise en place de changements pour améliorer le TEEP nécessite l’adhésion de toute l’organisation et le dépassement de la résistance au changement. Le personnel peut en effet hésiter à adopter de nouveaux processus, technologies ou pratiques de maintenance. Il est donc essentiel de construire une culture d’amélioration continue, de fournir une formation et une communication appropriées, et d’impliquer tout le personnel dans les processus de prise de décision pour surmonter cette résistance.