Qu'est-ce que le task mining ?

Le task mining désigne la technologie qui permet aux entreprises de capturer les données d’interactions utilisateur (ou de bureau) pour évaluer l'efficacité d'une tâche dans un processus plus global. Ce type de données comprend les frappes au clavier, les clics de souris et les entrées de données qui se produisent dans le cadre de l'exécution d'une opération donnée. Cette technologie utilise ensuite la reconnaissance optique de caractères (OCR), le traitement du langage naturel (NLP), et des algorithmes d'apprentissage automatique pour interpréter et analyser ces données, ce qui permet aux analystes et aux autres parties prenantes d'identifier les inefficacités opérationnelles. Les solutions de task mining sont considérées comme faisant partie de la découverte de processus, un sous-ensemble du process mining, et selon le guide « Market Guide for Process Mining » de Gartner , le marché de cette technologie se développe rapidement. Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'alimenter les efforts de transformation numérique , l'adoption de la technologie du task mining ne devrait augmenter qu'à mesure que ses avantages seront pleinement réalisés.