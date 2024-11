Avantages

Voici les principaux avantages du clustering k-means dans les applications de machine learning :

Simple : le clustering k-means est simple à comprendre et à mettre en œuvre. Il s’agit de la technique de machine learning non supervisé la plus utilisée.

Rapide : le partitionnement en k-means est conçu avec une approche itérative simple et efficace. L'algorithme de clustering en k-means est plus rapide que le regroupement hiérarchique, qui implique la création d'une structure arborescente de clusters et nécessite de calculer la distance par paires entre tous les points de données.

Évolutif : K-means est également facilement évolutif à de grands jeux de données et se généralise à des clusters de formes et de tailles différentes, ce qui est idéal pour l'analyse des clusters. Comme l'algorithme est très efficace sur le plan des calculs, il est plus évolutif et convient mieux aux grands jeux de données que d'autres méthodes.

Inconvénients

Voici quelques défis courants associés au clustering k-means :

Dépendance à l'égard des paramètres d'entrée : le clustering K-means dépend du réglage correct des paramètres d'entrée. L’initialisation du centroïde et du nombre de clusters appropriés est impeccable pour obtenir des résultats de cluster significatifs. Une mauvaise initialisation du centroïde peut entraîner une augmentation de la durée d'exécution et une mauvaise qualité des attributions de clusters. De nombreuses recherches ont été consacrées à l'amélioration de la procédure d'initialisation des centroïdes afin d'obtenir de meilleurs résultats de clustering et d'accélérer le temps de convergence.

Sous-performance possible sur certains jeux de données : K-means fonctionne efficacement lorsque le jeu de données contient des clusters de taille similaire et qu'il n'y a pas de valeurs aberrantes ou de variations de densité notables. K-means fonctionne mal lorsque le jeu de données contient de nombreuses variations ou qu'il est très dimensionnel. Les données qui ne s'alignent pas sur certaines hypothèses de jeu de données peuvent entraîner la production de k-means pour des clusters de mauvaise qualité.13 Par exemple, des clusters de taille inégale peuvent incliner les centroïdes vers les plus grands clusters, ce qui entraîne des biais et des erreurs de classification parmi les plus petits clusters. Pour résoudre ce problème, les k-means peuvent être généralisés à l’aide de modèles probabilistes comme le nœud de mélange gaussien.

Incidence significativ des données aberrantes : les données aberrantes ont un impact significatif sur les résultats du regroupement k-means. Les différents clusters doivent être éloignés, mais pas trop loin pour fausser les points de données. Il est important de prendre en compte les hypothèses de données avant d’appliquer des k-means. Le k-means est particulièrement sensible aux données aberrantes, car il vise à déterminer les centroïdes en calculant la moyenne des valeurs d'un cluster. Cette sensibilité les rend sujets au surajustement pour inclure ces données aberrantes.