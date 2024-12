Qu'est-ce que l'innovation dans le secteur de la santé ?

Dans le secteur de la santé, les cas et les périodes d'utilisation de la technologie par les professionnels se sont répartis sur trois phases : la numérisation, la disruption et la transformation. La numérisation impliquait la mise en place de fonctionnalités numériques supportant des processus ou des services de soins de routine. Les tomographies axiales calculées par ordinateurs et les IRM sont des exemples de la façon dont la numérisation a transformé les services de soin ; des outils numériques comme la facturation automatisée ont modifié les processus administratifs. En fin de compte, la numérisation a facilité le stockage, l'accès aux données et leur partage.

La disruption implique des technologies récentes, telles que l'intelligence artificielle, la technologie mobile, l'analyse et le cloud, qui changent les modes d'interaction entre les personnes, les entreprises et les gouvernements. Ces innovations disruptives offrent un niveau de connexion sans précédent entre les personnes et favorisent un monde encore plus orienté sur le consommateur. Avec l'évolution du secteur de la santé, une intégration accrue du système de santé va regrouper au sein des entreprises des fonctions ou processus numériques qui étaient auparavant distincts. Les progrès des dossiers médicaux électroniques et d'autres technologies contribuent également à l'interopérabilité médicale entre les organismes payeurs, les prestataires et d'autres acteurs du secteur de la santé.

La transformation numérique dans le secteur de la santé est en cours et va impliquer une réinvention complète de la façon dont les organismes payeurs, les prestataires en soins et les autres intervenants interagissent et s'engagent auprès des patients, des consommateurs et des parties prenantes. S'il était auparavant constitué d'activités segmentées, le secteur de la santé, transformé par la technologie, devient un écosystème intégré au sein duquel les professionnels de la santé peuvent relever efficacement leurs défis à plus grande échelle tout en continuant à orienter leurs efforts sur le patient et à offrir des soins basés sur la valeur.