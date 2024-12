Qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé ?

Inondés de volumes gigantesques de données sur la santé et croulant sur des responsabilités de plus en plus nombreuses, les cliniciens peinent à trouver le temps de se tenir au courant des dernières études médicales tout en continuant à assurer des soins centrés sur le patient. En appliquant les technologies d'apprentissage automatique aux dernières données biomédicales et aux dossiers médicaux électroniques, les professionnels de la santé peuvent rapidement extraire des informations précises, pertinentes et factuelles préalablement organisées par des homologues. Certains outils d'aide à la décision clinique basés sur l'IA proposent un traitement en langage naturel et ont reçu un entraînement à la discipline concernée. Les utilisateurs peuvent ainsi rédiger leurs questions comme ils le feraient s'ils interrogeaient un collègue dans une conversation quotidienne, et recevoir des réponses rapides et fiables.