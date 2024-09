Qu’est-ce que l’eBPF ?

L’eBPF permet aux développeurs d’installer des fonctionnalités de traitement des paquets plus rapides et sur mesure, des processus d’équilibrage de charge, des scripts de profilage des applications et des pratiques de surveillance du réseau. Les plateformes open source, telles que Cilium, exploitent l’eBPF pour fournir une mise en réseau sécurisée et évolutive aux clusters et workloads Kubernetes, ainsi qu’à d’autres microservices conteneurisés. De plus, en tirant parti de la logique de transfert des paquets au niveau du noyau, les eBPF rationalisent les processus de routage et permettent une réponse globale plus rapide.