Qu’est-ce qu’un système bancaire central (ou « core banking ») ?

Les systèmes bancaires centraux sont essentiels au bon fonctionnement des banques, à l’acquisition de clients et à leur fidélisation, d’autant plus que la nouvelle génération de clients cherche à mieux contrôler ses finances et a soif de nouvelles technologies bancaires. Les nouveaux outils d’automatisation et de traitement des données, tels que les solutions cloud et l’open banking, ont considérablement rationalisé les opérations. L’IA générative est l’une des plus grandes innovations en matière de transformation numérique ces derniers temps.

IBM Institute for Business Value a récemment publié le rapport 2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets (Perspectives mondiales 2024 pour les marchés bancaires et financiers) et, parmi les principaux enseignements, on peut lire comment l’IA générative peut « redéfinir l’avantage concurrentiel des banques dans les relations avec les clients, évoluer, rationaliser les opérations des systèmes bancaires centraux et renforcer la cybersécurité. »

Menée auprès de 600 cadres, cette étude met en avant le point de vue des experts d’IBM en ce qui concerne la croissance et l’avenir de l’IA générative. Cette dernière devrait favoriser l’évolution des opérations de core banking grâce à sa compréhension globale de la complexité du code et des processus.