Qu’est-ce que vRAN ?

Et si vous pouviez manipuler rapidement les actifs du réseau d’accès radio mobile (RAN) à distance de manière à ce qu’ils fonctionnent quand et où vous en avez besoin, le tout dans une architecture ouverte ?

C’est l’idée qui sous-tend un réseau d’accès radio virtuel (vRAN) et l’approche opposée d’une plateforme RAN traditionnelle, qui est basée sur du matériel propriétaire et repose sur de longs cycles de vie en matière d’opérations, de développement et de déploiement.

Dans la vidéo suivante, nous expliquerons et comparerons le RAN et le vRAN et nous montrerons des exemples pratiques d’application aujourd’hui. Vous découvrirez pourquoi les fournisseurs de services de communication (CSP) considèrent que le vRAN change la donne par rapport à leurs modèles d’entreprise et de service :

     

    Découvrez les principales fonctionnalités du vRAN

    • Le matériel propriétaire et coûteux est délaissé : vous désintégrez l’architecture RAN, avec désormais des interfaces ouvertes et un écosystème dans lequel de nombreux vendeurs et fournisseurs de solutions peuvent innover. 
    • vRAN applique les principes de Network Functions Virtualization (NFV) : les fonctions réseau RAN sont virtualisées et déployées sur des plateformes cloud. vRAN offre les avantages du cloud et la possibilité d’adopter une approche centrée sur la plateforme en déployant des fonctions réseau RAN sur une plateforme agile, évolutive et hybride sur du matériel commun prêtes à l’emploi (COTS)i. Cela permet d’éliminer les silos et de minimiser les investissements et des dépenses opérationnelles.
    • Les fonctions réseau peuvent être déployées de manière flexible : dans le contexte de la 5G, il est très important de supporter une densité plus élevée de cellules et d’appareils et une grande variété de cas d’utilisation qui ne se limitent pas aux fonctions réseau physiques.
    • vRAN permet l’automatisation du cloud : les logiciels d’automatisation peuvent surveiller les indicateurs de performance clés, rééquilibrer la charge de travail et de simplifier la maintenance. Cela aide les directeurs techniques à consacrer du temps à l’excellence (c’est-à-dire à consacrer plus de temps à l’innovation).

    Auteur

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation

