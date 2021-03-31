Qu’est-ce que vRAN ?

C’est l’idée qui sous-tend un réseau d’accès radio virtuel (vRAN) et l’approche opposée d’une plateforme RAN traditionnelle, qui est basée sur du matériel propriétaire et repose sur de longs cycles de vie en matière d’opérations, de développement et de déploiement.

Dans la vidéo suivante, nous expliquerons et comparerons le RAN et le vRAN et nous montrerons des exemples pratiques d’application aujourd’hui. Vous découvrirez pourquoi les fournisseurs de services de communication (CSP) considèrent que le vRAN change la donne par rapport à leurs modèles d’entreprise et de service :