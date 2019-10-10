Tekton est un ensemble de composants partagés pour la création de systèmes d’intégration et de livraison continues (CI/CD), géré par la Continuous Delivery Foundation (CDF) open source. Tekton permet aux développeurs de créer, de tester et de déployer des applications sur Kubernetes à l’aide d’un cadre open source indépendant de Kubernetes.
L'objectif est de moderniser la livraison continue en fournissant des spécifications de workflow pour les pipelines, les workflows et autres éléments constitutifs. Tekton vous permet de construire, de tester et de déployer sur plusieurs fournisseurs de cloud ou systèmes sur site en faisant abstraction des détails d’implémentation sous-jacents.
En termes simples, le projet Tekton Pipelines fournit des ressources de type Kubernetes pour déclarer des pipelines de type CI/CD. Ces ressources sont naturellement décrites en yaml et stockées dans un référentiel de code. Cette approche de pipeline en tant que code offre les avantages de la gestion des versions et du contrôle des sources.
Tekton fournit un ensemble d’extensions de ressources personnalisées à Kubernetes qui définissent des pipelines et des concepts connexes. Voici les éléments de base du pipeline Tekton :
En plus d'être natif de Kubernetes, un pipeline Tekton peut être utilisé pour déployer dans n'importe quel environnement (cluster Kubernetes, Cloud Foundry, machines virtuelles (VMs), etc.) et les tâches du pipeline sont exécutées en toute sécurité de manière isolée, offrant ainsi la possibilité de répondre de manière flexible aux besoins d’une distribution moderne en continu.
Pour en savoir plus, regardez notre vidéo, « Qu’est-ce que Tekton ? » :
La Continuous Delivery Foundation (CDF) sert de foyer indépendant aux fournisseurs de nombreux projets de livraison continue à la croissance la plus rapide, notamment Jenkins, Jenkins X, Spinnaker et Tekton. CDF soutient les praticiens DevOps avec un modèle ouvert, des formations, des directives industrielles et une approche axée sur la portabilité.
IBM est l’un des principaux sponsors de la CDF et participe activement à cette communauté et à son écosystème pour contribuer à façonner l’avenir du CI/CD. Notre participation à cette fondation nous permet d'offrir à nos clients des solutionscloud natives de pointe qui fournissent des applications de haute qualité avec vitesse.