OKR : mode d'emploi pour une mise en place réussie

La définition de métriques et d'indicateurs clés de performance (KPI) pour les OKR est un élément crucial du suivi des progrès et de la mesure de leur succès. Chaque résultat clé doit être associé à des indicateurs et des KPI spécifiques, afin que les progrès puissent être facilement suivis et évalués. Ces indicateurs doivent être mesurables, facilement compréhensibles et pertinentes par rapport aux objectifs et aux résultats clés. Le suivi régulier des indicateurs et des KPI permet de déceler les tendances, les difficultés et les réussites, ce qui facilite la prise de décisions fondées sur les données et l'adaptation des stratégies au besoin.