Qu’est-ce qu’une plateforme d’intégration hybride (HIP) ?

Les chefs d’entreprise sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de transformer leurs organisations en utilisant la technologie et les données pour stimuler l’innovation et les résultats commerciaux. Mais avant de pouvoir penser à obtenir des informations ou de créer des expériences client fluides, vous devez d’abord connecter et normaliser toutes les données sur l’ensemble de votre environnement applicatif.
Des systèmes sur site établis aux applications SaaS (Software-as-a-Service) récemment adoptées, l’intégration d’applications est une étape critique, mais de plus en plus complexe, vers la transformation opérationnelle.
Au cours des dernières années, la demande de nouvelles intégrations a largement dépassé la capacité que la plupart des entreprises peuvent gérer. Les approches d’intégration traditionnelles ne peuvent tout simplement pas répondre à ces demandes. Réduire le coût par intégration est essentiel pour créer un modèle flexible et évolutif pour l’intégration.
Personne ne peut se permettre de mettre en pause son activité ou de supprimer et de remplacer l’ensemble de son infrastructure. Les entreprises cherchent plutôt des moyens de rationaliser les processus, de diffuser les compétences d’un plus large éventail de personnes, de restructurer leur architecture d’intégration et d’utiliser les nouvelles technologies pour une intégration plus simple et plus efficace. L’adoption d’une stratégie d’intégration agile permet de gérer ces changements à travers les personnes, les processus et l’architecture. Et, comme les entreprises se tournent vers les options technologiques pour rationaliser l’intégration, les plateformes d’intégration hybride (HIP) sont de plus en plus répandues.
Selon Ovum, une plateforme d’Intégration hybride est « un ensemble cohérent de produits logiciels d’intégration (middleware) permettant aux utilisateurs de développer, de sécuriser et de gouverner des flux d’intégration connectant divers applications, systèmes, services et entrepôts de données, ainsi que de permettre la création/composition rapide d’API et la gestion du cycle de vie pour répondre aux exigences d’une série de cas d’utilisation d’intégration hybride ».
En d’autres termes, une plateforme d’intégration hybride doit fournir aux entreprises tous les outils dont elles ont besoin pour simplifier l’intégration des données et des applications dans n’importe quel environnement sur site et multicloud. L’élimination des silos de données donne aux entreprises une occasion unique de transformer leurs données en informations exploitables, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement.
Les équipes d’intégration d’aujourd’hui ont besoin d’accéder à une combinaison d’outils leur permettant d’équilibrer les styles d’intégration traditionnels et modernes. Si vous recherchez des plateformes d’intégration hybrides, voici les capacités les plus importantes à évaluer.
La capacité d’envoyer, de partager, de diffuser et de synchroniser des fichiers volumineux de manière fiable et à grande vitesse est critique pour fournir les types de réponses en temps réel aux données que les organisations modernes recherchent.
Jusqu’à récemment, les plateformes d’intégration hybrides étaient principalement considérées comme quelque chose que les entreprises devaient créer en regroupant les capacités clés des outils existants (comme les logiciels de gestion des API, les solutions iPaaS et les solutions ESB) de divers fournisseurs dans un système cohérent.
Ce processus peut toutefois être coûteux et fastidieux et conduit souvent à un résultat final qui ne répond pas à toutes les exigences. Certaines fonctionnalités ou capacités seront dupliquées à travers les offres de plusieurs fournisseurs, tandis que d’autres capacités d’Intégration modernes, comme la transmission d’événements en continu ou le transfert de données à haut débit, sont laissées de côté.
Les entreprises devraient plutôt envisager des solutions complètes, comme IBM® Cloud Pak for Integration, qui combinent toutes les capacités requises pour les styles d’intégration traditionnels et modernes dans une plateforme unifiée et conteneurisée. Des fonctionnalités telles que l’authentification unique, la journalisation commune, le traçage, un référentiel d’actifs et un tableau de bord unifié permettent de réunir toutes les capacités et d’améliorer l’efficacité des workflows d’intégration.
Grâce à une approche d’intégration Agile combinée à une plateforme d’intégration hybride robuste, les organisations peuvent fournir à leurs équipes tout ce dont elles ont besoin pour accélérer de nouvelles intégrations tout en réduisant les coûts. Ainsi, les entreprises seront capables de continuer à utiliser leur infrastructure actuelle et leurs styles d’intégration tout en introduisant de nouvelles compétences, des points de terminaison, des cas d’utilisation et des modèles de déploiement à leur propre rythme.
Une plateforme d’intégration hybride doit permettre davantage de collaboration, de démocratisation et de réutilisation des actifs grâce à des fonctionnalités telles que les référentiels d’actifs, afin d’aider les équipes d’intégration à créer et à prendre en charge le volume d’intégrations requis par les initiatives de transformation numérique.
