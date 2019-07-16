Qu’est-ce qu’une plateforme d’intégration hybride (HIP) ?

Les chefs d’entreprise sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de transformer leurs organisations en utilisant la technologie et les données pour stimuler l’innovation et les résultats commerciaux. Mais avant de pouvoir penser à obtenir des informations ou de créer des expériences client fluides, vous devez d’abord connecter et normaliser toutes les données sur l’ensemble de votre environnement applicatif.

Des systèmes sur site établis aux applications SaaS (Software-as-a-Service) récemment adoptées, l’intégration d’applications est une étape critique, mais de plus en plus complexe, vers la transformation opérationnelle.