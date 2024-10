Les exploitations agricoles commerciales, les usines de transformation alimentaire, les opérations d'emballage alimentaire, les restaurants et d'autres entreprises régulées par la FDA doivent se conformer au FSMA. De plus, les entreprises qui doivent maintenir des systèmes de gestion de l'analyse des dangers et des points de contrôle critiques (HACCP) pour la production de jus et de fruits de mer sont également généralement soumises aux exigences du FSMA.

La FDA règlemente près de trois quarts de l'approvisionnement alimentaire aux États-Unis, ce qui inclut 35 000 exploitations agricoles de produits et 300 000 restaurants. Le quart restant est réglementé par un ensemble d'agences étatiques et fédérales qui collaborent pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du pays. Les agences d'agriculture et de santé publique au niveau des États œuvrent aux côtés de la FDA, du Ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et d'autres agences fédérales, chaque régulateur ayant un rôle significatif

FDA : Autorité principale en matière de santé publique pour tous les aliments non régulés par le FSIS, ainsi que pour les cosmétiques, les suppléments alimentaires, le tabac, les médicaments, les produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux, les vaccins et autres biologiques, ainsi que les dispositifs médicaux.





Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) : Agence nationale de santé publique chargée de suivre et d'enquêter sur les épidémies de maladies d'origine alimentaire, ainsi que sur les efforts de surveillance et de réponse lors de contaminations par des pathogènes.

Le FSMA accorde des exemptions aux petites usines de transformation et aux fournisseurs alimentaires locaux qui produisent et commercialisent des aliments au sein de leurs propres communautés. Pour soutenir les organisations dans leur conformité au FSMA, la à la FDA, à l'USDA et l'Alliance pour la sécurité des produits de l'Université Cornell proposent également une assistance technique, des formations sur le FSMA, ainsi que des initiatives d'éducation et de sensibilisation pour les petites entreprises.