Que sont les ESRS ?

Les normes transversales comprennent les ESRS 1 : exigences générales et les ESRS 2 : divulgations générales. Elles sont considérées comme obligatoires pour toutes les entreprises qui fournissent des informations dans le cadre des ESRS, quelle que soit leur évaluation de matérialité (le processus qui permet de déterminer quelles informations sont importantes pour une entreprise).

Les ESRS 1 incluent les détails du cadre des exigences pour la durabilité, la rédaction de conventions, les termes clés et les prérequis généraux pour la création et la présentation d’informations liées à la durabilité. Bien qu’aucune information spécifique ne soit fournie en vertu de cette norme, ces lignes directrices établissent les exigences auxquelles les entreprises doivent se conformer pour la déclaration des autres sections.

Les ESRS 1 décrivent également le processus que les entreprises doivent suivre pour réaliser l’évaluation de matérialité et comment déterminer quelles informations spécifiques sont pertinentes pour leurs activités et leurs opérations.

Les ESRS 2 définissent les exigences de divulgation pour les informations que les entreprises doivent fournir à un niveau général sur tous les sujets liés à la durabilité des matériaux des ESRS dans des domaines généraux tels que la gouvernance, la stratégie et les risques. Cette information définit les exigences minimales en matière d’information concernant les politiques, les actions, les indicateurs et les objectifs.