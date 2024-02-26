Depuis plus de dix ans, le secteur des services financiers s’emploie à moderniser sa gouvernance des données. Mais face à un ralentissement économique mondial de plus en plus pressant, le besoin d’une gouvernance de premier ordre devient de plus en plus urgent. Comment les banques, les coopératives de crédit et les conseillers financiers peuvent-ils faire face à des réglementations exigeantes tout en gérant des contraintes budgétaires et un fort taux de roulement du personnel ?
La réponse réside dans la traçabilité des données. Nous avons compilé six raisons clés pour lesquelles les organisations financières se tournent vers des plateformes de traçabilité comme Manta pour prendre le contrôle de leurs données.
Dans le monde des affaires, chaque décision a des conséquences sur le chiffre d’affaires. C’est pourquoi l’analyse d’impact est cruciale : elle permet de prévoir les conséquences d’une décision. Comment une décision affectera-t-elle les clients ? Les parties prenantes ? Les ventes ?
La traçabilité des données est utile lors de ces enquêtes. Parce que la traçabilité crée un environnement dans lequel les rapports et les données sont fiables, les équipes peuvent prendre des décisions plus éclairées. La traçabilité des données garantit cette fiabilité, et bien plus encore.
Un domaine souvent négligé de l’analyse d’impact est la résilience informatique. Cet angle mort est apparu au grand jour en mars 2021 lorsque CNA Financial a été touché par une attaque par ransomware qui a provoqué une perturbation généralisée du réseau. L’e-mail de l’entreprise a été piraté, les clients ont paniqué et CNA Financial a été contrainte de payer une rançon record de 40 millions de dollars américains. C’est là que l’analyse d’impact basée sur la traçabilité est nécessaire. Si vous êtes confronté à une menace, vous voulez être prêt à la combattre et savoir exactement dans quelle mesure votre entreprise sera affectée.
La résilience informatique est également menacée par les catastrophes naturelles, les erreurs des utilisateurs, les pannes d’infrastructure, les transitions vers le cloud, etc. En fait, 76 % des organisations ont connu, au cours des deux dernières années, un incident qui a nécessité la mise en place d’un plan de reprise après sinistre.
La plupart des entreprises se heurtent à l’analyse d’impact, qui nécessite des ressources importantes lorsqu’elle est réalisée manuellement. Mais grâce à la traçabilité automatisée de Manta, les institutions financières ont constaté une augmentation de 40 % de la productivité de leurs équipes d’ingénieurs après l’adoption de la traçabilité.
Comme indiqué précédemment, les menaces qui pèsent sur les résultats financiers de votre entreprise sont innombrables. Qu’il s’agisse d’une attaque réussie par ransomware ou d’une migration mal planifiée vers le cloud, il est toujours moins coûteux d’intercepter le problème avant qu’il ne fasse des dégâts.
C’est pourquoi l’observabilité des pipelines de données est si importante. Elle protège non seulement votre entreprise, mais aussi vos clients qui vous confient leur argent.
La traçabilité des données élargit le champ d’application de l’observabilité des données pour inclure le traitement des données ou les pipelines de données, au-delà des données elles-mêmes. Grâce à cette observabilité élargie, les incidents peuvent être évités lors de la phase de conception ou identifiés lors de la phase de mise en œuvre et de test, afin de réduire les coûts de maintenance et d’accroître la productivité.
Les clients de Manta qui ont créé une traçabilité complète ont été en mesure de retracer les problèmes liés aux données jusqu’à la source 90 % plus rapidement qu’avec leur ancienne approche manuelle. Cela signifie que les équipes responsables de certains systèmes peuvent résoudre n’importe quel problème en quelques minutes, selon Manta Research.
Le secteur financier est fortement réglementé. Les institutions doivent se conformer à des réglementations comme Basel III, SOC 2, FACT, BSA/AML et CECL.
Toutes ces réglementations exigent un suivi précis des données. Votre entreprise doit être en mesure de répondre aux questions suivantes :
La traçabilité des données vous permet de répondre à ces questions en créant des visualisations très détaillées de vos flux de données. Vous pouvez utiliser ces rapports pour suivre et communiquer avec précision vos données afin d’assurer la conformité réglementaire.
McKinsey prévoit que 80 % des budgets d’hébergement informatique seront consacrés au cloud d’ici 2024. Dans l’espace financier, 40 % des banques et 41 % des coopératives de crédit ont déjà déployé des technologies cloud.
Cependant, si vous avez déjà participé à la migration d’un système de données, vous savez à quel point le processus est complexe. Environ 100 milliards de dollars de financement cloud devraient être gaspillés au cours des trois prochaines années et la plupart des entreprises citent les coûts liés à la migration comme un frein majeur à l’adoption du cloud. Le processus est si complexe (et coûteux) car chaque système se compose de milliers ou de millions de parties interconnectées, et il est impossible de tout migrer en une seule étape.
La division du système en plus petits morceaux d’objets (rapports, tables, workflows, etc.) peut le rendre plus facile à gérer, mais pose un autre défi : comment migrer une partie sans en casser une autre. Comment savoir quels éléments peuvent être regroupés pour minimiser le nombre de dépendances externes ?
Grâce à la traçabilité des données, chaque objet du système migré est mappé et les dépendances sont documentées. Les clients de Manta ont utilisé la traçabilité des données pour mener leurs projets de migration 40 % plus rapidement avec 30 % de ressources en moins.
Les postes d’ingénieurs de données, de développeurs et de data scientists sont toujours en plein développement et difficiles à pourvoir. La pénurie de talents dans le domaine de l’ingénierie des données n’est plus un problème mais une crise, aggravée par la complexité croissante des systèmes de données. La dernière chose que vous souhaitez, c’est de surcharger continuellement vos précieux ingénieurs de données avec des tâches routinières, manuelles (et frustrantes), comme la traque d’incidents de données, l’évaluation des impacts des changements planifiés ou la réponse aux mêmes questions sur l’origine des enregistrements de données.
La traçabilité des données permet d’automatiser les tâches de routine et d’offrir un libre-service, ce qui permet aux data scientists et aux autres parties prenantes de récupérer eux-mêmes des informations actualisées sur la traçabilité et l’origine des données, chaque fois qu’ils en ont besoin. Un mappage détaillé de la traçabilité des données permet également d’intégrer plus rapidement les ingénieurs des données afin d’intégrer des ingénieurs nouveaux ou moins expérimentés sans affecter la stabilité et la fiabilité de l’environnement de données.
La gouvernance des données n’est pas nouvelle, surtout dans le monde financier. Le Comité de Bâle a publié la norme BCBS 239 dès 2013. Ce règlement visait à renforcer les capacités des banques en matière d’agrégation et de communication des données relatives aux risques, afin d’accroître la confiance dans les données.
Les développeurs de rapports, les data scientists et les personnes autorisées ont besoin de données fiables pour une prise de décision précise, rapide et fiable. Mais dans l’environnement de données complexe d’aujourd’hui, vous avez affaire à des serveurs et à une infrastructure dispersés, ce qui génère des sources de données disparates et d’innombrables dépendances de données. Vous avez besoin d’un aperçu complet de toutes vos sources de données pour voir comment elles déplacent dans votre organisation, comprendre tous les points de contact et comment ils interagissent les uns avec les autres. Vous ne pouvez faire entièrement confiance à vos données que si vous les comprenez parfaitement.
La traçabilité des données offre un aperçu complet de tous vos flux de données, sources, transformations et dépendances. Ainsi, vous aurez la garantie d’avoir des rapports précis, verrez comment les calculs cruciaux ont été obtenus et gagnerez en confiance dans votre cadre des exigences et votre stratégie de gestion des données.
Manta a aidé des dizaines de clients du secteur financier à réaliser les avantages de la traçabilité des données. Nous apportons de l’intelligence à la gestion des métadonnées en fournissant une solution automatisée qui vous aide à stimuler la productivité, à avoir confiance en vos données et à accélérer la transformation numérique.
La plateforme Manta comprend des fonctionnalités uniques pour tirer le meilleur parti de votre lignée, avec plus de 40 scanners prêts à l’emploi et entièrement automatisés. De plus, Manta fonctionne avec les catalogues de données les plus populaires ; notre plateforme s’intègre à des catalogues tels que Collibra, Informatica, Alation et bien d’autres.
N’attendez plus. Profitez des avantages de la traçabilité automatique des données dès aujourd’hui.
