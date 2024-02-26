Dans le monde des affaires, chaque décision a des conséquences sur le chiffre d’affaires. C’est pourquoi l’analyse d’impact est cruciale : elle permet de prévoir les conséquences d’une décision. Comment une décision affectera-t-elle les clients ? Les parties prenantes ? Les ventes ?

La traçabilité des données est utile lors de ces enquêtes. Parce que la traçabilité crée un environnement dans lequel les rapports et les données sont fiables, les équipes peuvent prendre des décisions plus éclairées. La traçabilité des données garantit cette fiabilité, et bien plus encore.

Un domaine souvent négligé de l’analyse d’impact est la résilience informatique. Cet angle mort est apparu au grand jour en mars 2021 lorsque CNA Financial a été touché par une attaque par ransomware qui a provoqué une perturbation généralisée du réseau. L’e-mail de l’entreprise a été piraté, les clients ont paniqué et CNA Financial a été contrainte de payer une rançon record de 40 millions de dollars américains. C’est là que l’analyse d’impact basée sur la traçabilité est nécessaire. Si vous êtes confronté à une menace, vous voulez être prêt à la combattre et savoir exactement dans quelle mesure votre entreprise sera affectée.

La résilience informatique est également menacée par les catastrophes naturelles, les erreurs des utilisateurs, les pannes d’infrastructure, les transitions vers le cloud, etc. En fait, 76 % des organisations ont connu, au cours des deux dernières années, un incident qui a nécessité la mise en place d’un plan de reprise après sinistre.

La plupart des entreprises se heurtent à l’analyse d’impact, qui nécessite des ressources importantes lorsqu’elle est réalisée manuellement. Mais grâce à la traçabilité automatisée de Manta, les institutions financières ont constaté une augmentation de 40 % de la productivité de leurs équipes d’ingénieurs après l’adoption de la traçabilité.