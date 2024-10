1. Dresser une liste des risques et les classer par ordre de priorité en fonction de leur probabilité et de leur gravité.

Dans la première étape du processus de planification d'urgence, les parties prenantes dressent une liste des risques potentiels pour l'entreprise et effectuent une analyse de chacun. Les membres de l'équipe discutent des risques possibles, en évaluent l'impact et proposent des plans d'action pour améliorer la préparation globale. Il n'est pas nécessaire de créer un plan de gestion des risques pour chaque menace ; concentrez-vous uniquement sur celles que vos décideurs considèrent à la fois très probables et susceptibles d'avoir un impact significatif sur les activités normales de l'entreprise.

2. Créer un rapport d’analyse d’impact sur l'entreprise (BIA)

L'analyse d'impact sur l'entreprise (BIA) est une étape cruciale pour comprendre comment les différentes fonctions d'une entreprise réagiront face à des événements inattendus. L'une des façons de procéder consiste à déterminer la part du chiffre d'affaires de l'entreprise générée par l'unité commerciale à risque. Si l'analyse BIA révèle qu'il s'agit d'un pourcentage élevé, l'entreprise devra probablement prioriser la création d'un plan d'urgence pour ce risque spécifique.

3. Élaborer un plan

Pour chaque menace potentielle ayant à la fois une forte probabilité de se produire et un impact important sur les activités de l'entreprise, vous pouvez suivre ces trois étapes simples pour élaborer un plan :

Identifier les facteurs qui déclencheraient le plan : par exemple, si un ouragan approche, à quelle distance la tempête déclenche-t-elle votre plan d'action ? À 50 km ? À 100 km ? Vos équipes auront besoin de directives claires pour savoir quand commencer à exécuter les actions qui leur sont assignées.

Concevoir une réponse adaptée : une fois la menace arrivée, les équipes doivent se mettre en action. Toutes les personnes impliquées auront besoin d'instructions claires, de protocoles faciles à suivre et de moyens de communication efficaces avec les autres parties prenantes.

Déléguer les responsabilités de manière claire et équitable : comme toute autre initiative, la réussite de la planification d'urgence repose sur une gestion de projet efficace. Pour ce faire, il vous pouvez, par exemple, créer un tableau RACI. RACI signifie responsable, responsable, consulté et informé (responsible, accountable, consulted, informed). Il s'agit d'un processus largement utilisé dans la gestion des crises pour aider les équipes et les individus à déléguer des responsabilités et à réagir aux crises en temps réel.

4. Obtenir l'adhésion de toute l'organisation et rester réaliste quant aux coûts

Il peut parfois être difficile de justifier l'importance de consacrer des ressources à la préparation de quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Mais si les événements de ces dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que disposer de plans d’urgence solides est inestimable.

Pensez aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et aux pénuries critiques causés par la pandémie ou au chaos des chaînes d’approvisionnement mondiales provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pour convaincre les dirigeants d'entreprise de l'intérêt d'un Plan B, il est essentiel d'examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte non seulement du coût du plan, mais aussi des coûts potentiels si aucun plan n'est mis en place.

5. Tester et réévaluer régulièrement vos plans

Les marchés et les secteurs évoluent constamment, de sorte que la réalité à laquelle un plan d’urgence est confronté lorsqu’il est déclenché peut être très différente de celle pour laquelle il a été créé. Les plans doivent être testés au moins une fois par an, et de nouvelles évaluations des risques doivent être réalisées régulièrement.