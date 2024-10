L’histoire du processeur (CPU)

Après la Seconde Guerre mondiale, les deux leaders du projet ENIAC ont décidé de créer leur propre affaire, avec l’objectif d’introduire l’informatique dans les entreprises américaines. La nouvelle société Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) s’est attelée à la création de son produit phare : une version plus petite et moins chère de l’ENIAC, avec diverses améliorations telles que des lecteurs de bande supplémentaires, un clavier et un dispositif de conversion permettant l’utilisation de cartes perforées.

Bien que plus élégant que l’ENIAC, l’UNIVAC, qui a été présenté pour la première fois au public en 1951, avait toujours des dimensions colossales : il pesait plus de 8 tonnes et avait besoin d’une puissance électrique de 125 kW. L’appareil restait également coûteux : environ 11,6 millions de dollars en monnaie d’aujourd’hui.

Il contenait le premier processeur, l’UNIVAC 1103, qui avait été développé en même temps que le reste du projet. L’UNIVAC 1103 utilisait des tubes électroniques en verre, ce qui rendait le processeur volumineux, peu maniable et lent.

Le lot initial d’UNIVAC 1 ne comprenait que 11 unités, ce qui signifie que seules les entreprises et les agences gouvernementales les plus importantes, les mieux financées et les mieux connectées pouvaient avoir accès à cet appareil. Près de la moitié d’entre elles étaient des agences de défense américaines, comme l’US Air Force et la Central Intelligence Agency (CIA). Le tout premier modèle a été acheté par le US Census Bureau.

CBS News possédait l’une de ces machines et l’a utilisée pour prédire, contre toute attente, le résultat de l’élection présidentielle américaine de 1952. C’était là un coup de publicité audacieux, qui a permis au public américain de découvrir les prouesses dont étaient capables les ordinateurs.