Qu’est-ce que l’analyse des processus métier ?

Dans l'analyse des processus, les analystes utilisent des diagrammes pour définir les points d'entrée et de sortie, les séquences de tâches ainsi que les processus qui incluent des sous-processus imbriqués dans les processus principaux.

Les analystes utilisent également des logiciels pour cartographier et créer des workflows. Cela inclut des logiciels qui automatisent l'analyse des processus métier (BPA) et permettent aux organisations d'appliquer la modélisation des processus de bout en bout pour identifier quand un processus commence et se termine.

Les outils de modélisation et de cartographie des processus sont essentiels à la BPA. Les organisations utilisent les diagrammes BPMN (Business Process Model Notation ) et le modèle SIPOC (fournisseur, entrée, processus, sortie, client) comme deux solutions de workflow visant à améliorer les opérations. Ces outils visuels sont un excellent moyen de représenter les changements dans un processus. Ils peuvent servir de guide visuel « avant et après » pour former les employés ou pour relier chaque amélioration de processus aux principaux objectifs de l'entreprise.