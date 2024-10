Quels critères utilisez-vous pour choisir la bonne infrastructure cloud afin d’exécuter vos workloads ?Pourquoi opter pour l'un plutôt que l'autre : serveurs bare metal ou serveurs virtuels ? Prenons un moment pour examiner certains critères clés à considérer lors du choix d'un environnement serveur cloud.

IBM Cloud Bare Metal Servers vs IBM Cloud Virtual Servers

La solution IBM Cloud bare metal servers propose des serveurs bare metal qui offrent la puissance, la capacité, la sécurité et les performances nécessaires pour gérer les workloads des entreprises modernes, en particulier ceux déployés sur une période prolongée — généralement plus d’un mois. Les applications de commerce électronique, ERP, CRM, SCM, ainsi que les services financiers, sont quelques exemples de workloads idéaux pour le bare metal.

Mais qu'en est-il des workloads de courte durée, disons moins d'un mois (par exemple, développement/test, sauvegarde et récupération de stockage, reprise après sinistre, ou encore des enquêtes ou des notations de tests) ?

Pour de tels cas, la solution IBM Cloud Virtual Servers constitue le choix idéal.

Les instances de serveur virtuel (VSI) sont rapides et flexibles, tout comme les serveurs bare metal, mais peuvent être commandées et déployées en quelques minutes, que ce soit en tant qu'instances publiques ou dédiées. Vous pouvez même choisir l’hôte sur lequel votre VSI s’exécute. Les serveurs virtuels sont entièrement personnalisables, avec des options permettant de s’adapter à l’évolution de vos besoins en matière de calcul. De plus, vous pouvez déployer des VSI sur les mêmes VLAN que vos serveurs physiques, ce qui vous permet de répartir vos workloads entre les serveurs virtuels et bare metal tout en maintenant l'interopérabilité.

L'origine des instances de serveurs virtuels – bare metal

Ironiquement, les serveurs bare metal et virtuels commencent tous deux leur cycle de vie en tant que bare metal, car un serveur virtuel (ou une instance) s'exécute sur du matériel bare metal. Cependant, une instance de serveur virtuel (VSI) nécessite un hyperviseur, qui agit comme un autre « utilisateur » du matériel bare metal en gérant le trafic et les ressources. Grâce aux hyperviseurs, vous pouvez créer plusieurs instances VSI (instances de calcul) pour chaque serveur bare metal. Cela permet d'augmenter la capacité du serveur, d'améliorer l'utilisation de chaque serveur bare metal et de réduire les coûts de calcul pour une utilisation à court terme.

Ainsi, bien que le coût à court terme d'exécution d'un workload dans le cloud puisse diminuer avec une VSI, il y a des compromis à faire en termes de contrôle, de performance et de sécurité.Voyons cela de plus près :

Contrôle: les hyperviseurs des VSI consomment une partie de la puissance de calcul de la machine, alors qu'une solution bare metal pure fonctionne sans la « taxe » du cycle de l'hyperviseur, vous offrant ainsi un contrôle accru, sans la complexité de gérer votre propre solution sur site.

Performances : les serveurs bare metal permettent d’optimiser vos applications dans un environnement où vous contrôlez chaque aspect, de l'hôte du serveur à la RAM et aux disques de stockage.Les organisations du secteur financier, en particulier, constatent que les exigences élevées de calcul de leurs applications bénéficient grandement de la puissance et du contrôle qu’offre le hardware bare metal.

Sécurité : le bare metal, étant à locataire unique et sous le contrôle exclusif d'un seul utilisateur, est plus sécurisé qu'un environnement multi-locataire en cloud ou virtuel. C'est un atout indispensable pour les applications soumises à des réglementations strictes comme le RGPD, HIPAA, HITECH, PCI DSS et celles manipulant des données personnelles identifiables.

Commencez dès aujourd'hui avec l'infrastructure IBM Cloud

La meilleure solution de calcul dépend de vos besoins spécifiques en matière de workload. Il n’y a pas de mauvais choix ici, mais plutôt un choix optimal selon vos besoins en infrastructure cloud, que vous optiez pour des VSI, du bare metal, ou une combinaison des deux. C’est pour cette raison qu’IBM Cloud est la plateforme idéale pour répondre à toutes vos exigences en matière de cloud.

Découvrez dès aujourd'hui comment vous pouvez réaliser des économies sur les serveurs pour une durée limitée.