Pour le qubism, j’ai développé deux approches pour composer avec l’informatique quantique. L'un d'eux utilise des automates cellulaires quantum partitionnés, ou PQCA, pour la génération procédurale. Le PQCA est un moyen d’implémenter des automates cellulaires, c’est-à-dire des systèmes informatiques abstraits qui se mettent à jour de manière itérative sur la base d’une règle, sur des ordinateurs quantum. J’ai développé des méthodes pour convertir des échantillons issus de cycles PQCA en structures musicales, telles que des agrégats de notes, mélodies, rythmes, etc. Ce qui est intéressant dans la PQCA, c'est que les échantillons mesurés constituent des modèles cohérents évoluant dans le temps. Ces modèles ont donné naissance à des structures musicales évolutives ressemblant à une forme musicale connue sous le nom de « variations sur un thème ». Les variations sur un thème en musique désignent une technique de composition où un compositeur prend un thème ou une mélodie spécifique et la modifie de diverses manières. Johann Sebastian Bach, par exemple, est connu pour être un génie lorsqu'il s'agit d'improviser des variations sur une mélodie donnée.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai généré de la musique en utilisant un PQCA à 120 qubits sur un IBM Quantum Eagle. Je dirais que le Qubism n'aurait pas été possible sans un ordinateur quantum.

L’autre méthode utilisait l’informatique quantique pour le machine learning. À des moments précis de la performance, l'ordinateur quantique « écoutait » le violon et produisait des réponses. [Mes collaborateurs et moi] avons développé un système pour extraire les règles de séquençage de la musique d'entrée. Le système encode les règles dans des circuits quantum. Les circuits indiquent à un ordinateur quantum de générer des fonctions d'onde avec des amplitudes codant la stochasticité musicale. En d’autres termes, ils encodent les probabilités de certaines notes à la suite d’autres dans une régler. Une mesure définit la note qui suit une autre.

Pour générer les réponses, un ordinateur portable sur la scène a enregistré le violon, a créé les circuits quantiques et les a transmis à l'ordinateur quantique sur le cloud pour le traitement. Ensuite, après quelques secondes, les mesures ont été extraites du cloud et les réponses musicales respectives ont été synthétisées.

Ce qui est passionnant ici, c'est que seuls 5 qubits et quelques lignes de code Qiskit ont été nécessaires au logiciel pour coder les règles de séquençage musical. Si j'avais utilisé le machine learning standard sur un ordinateur classique, j'aurais certainement eu besoin de neural networks gourmands en ressources informatiques pour faire le même travail.