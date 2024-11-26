La constatation que les systèmes d’IA les plus sophistiqués d’aujourd’hui peuvent réussir leurs tests sans véritable compréhension va au cœur d’un débat féroce qui fait rage dans la Silicon Valley, à savoir si l’intelligence artificielle générale est sur le point d’atteindre ou encore essentiellement hors de portée.

La ethnie à l'intelligence artificielle générale (AGI) est devenue l'un des débats les plus controversés du monde de la technologie, mettant en lumière le fossé grandissant entre les optimistes et les sceptiques. Dans les salles de conseil des entreprises et les laboratoires de recherche de la Silicon Valley, les conversations portent de plus en plus non seulement sur la question de savoir si, mais aussi quand, les machines égaleront les capacités cognitives humaines.

Le calendrier de développement de l'AGI a divisé la communauté de l'IA en deux camps distincts. D'un côté, il y a les techno-optimistes, qui considèrent l'AGI comme une avancée imminente qui pourrait remodeler la civilisation de notre vivant. De l'autre, les pragmatiques, qui préviennent qu'il faudra encore des décennies avant que les machines ne Think vraiment comme des humains.

Ce désaccord fondamental sur les échéances de l'AGI n'est pas uniquement universitaire : il conditionne les priorités de recherche, les décisions d'investissement et les discussions politiques sur la sécurité et la réglementation de l'IA. Alors que des milliards de dollars sont investis dans la recherche et le développement de l'AGI, les enjeux de ce débat ne cessent de croître.

Bien que des leaders technologiques de premier plan comme Sam Altman d’OpenAI aient suggéré l’intelligence artificielle générale – des systèmes d’IA qui peuvent égaler ou dépasser les capacités cognitives humaines dans pratiquement toutes les tâches – pourraient arriver dans les années, M. Smolinski d’IBM est plus sceptique. Il affirme que les systèmes d'IA actuels, en particulier les grands modèles de langage, sont fondamentalement limités à l'appariement de modèles plutôt qu'au raisonnement proprement dit.

Plutôt que d’être à la limite d’une intelligence semblable à celle de l’humain, Smolinski suggère que « nous ne sommes peut-être même pas dans le bon code postal » en ce qui concerne l’architecture nécessaire à une véritable AGI. Comme il le dit directement : « Je distinguerais une IA qui aide à résoudre des problèmes spécifiques de l’IA générale... Je pense qu'un système qui fonctionne comme un humain, qui a le même type de processus de pensée qu'un humain, ou qui résout des problèmes... nous en sommes encore loin. Nous pourrions ne jamais y parvenir. »

M. Smolinski divise les capacités de l'IA en catégories claires, chacune ayant des objectifs différents. D'une part, vous disposez de grands modèles de langage modernes de type IA, excellents en matière de reconnaissance des formes, notamment pour déceler les similitudes et les tendances dans les données. À l'inverse, vous avez des systèmes traditionnels basés sur des règles qui peuvent suivre des étapes logiques. Le véritable défi, explique-t-il, n'est pas d'améliorer l'un ou l'autre type de produit, mais de trouver comment les combiner efficacement.

M. Smolinski suggère que l'IA neuro-symbolique pourrait être une voie à suivre. Cette branche de l'IA tente de combiner les neural networks avec le raisonnement symbolique, mais son potentiel ultime reste à voir. Ces systèmes hybrides peuvent apprendre à partir de données brutes et appliquer des règles logiques. Cette double nature aide les machines à relever des défis complexes, qu'il s'agisse d'analyser le langage naturel ou de résoudre des problèmes dans des environnements dynamiques tout en fournissant des explications plus claires sur leurs décisions.

« Je pense que c'est la solution la plus prometteuse en termes de véritable intelligence », a-t-il déclaré.