Si vous êtes un DSI dans la vente au détail, la fabrication, la distribution, la banque ou presque n’importe quel autre secteur, vous élaborez une stratégie qui permettra à vos lignes d’activité d’augmenter leurs revenus et de réaliser des économies en adoptant une architecture informatique massivement décentralisée, également connue sous le nom d’edge computing.
Cependant, vous craignez que les approches de gestion traditionnelles ne soient pas conçues pour gérer et sécuriser de manière rentable une topologie avec des dizaines de milliers de serveurs edge et des centaines de milliers d’appareils edge.
Avec l’expansion de l’informatique, l’échelle, la variabilité et le rythme de changement des environnements edge représentent un défi pour lequel les logiciels de gestion traditionnels n’ont pas été conçus. Ils ont été conçus à l’origine pour des topologies centralisées avec de nombreux serveurs (souvent standardisés) dans quelques centres de données ou régions de cloud public, avec des changements peu fréquents de l’environnement.
Aujourd’hui, avec l’edge, vous avez des dizaines de milliers de serveurs et des centaines de milliers d’appareils edge qui sont beaucoup plus hétérogènes, déployés sur des milliers de sites distants, et de nouveaux sites ou dispositifs et serveurs edge sont constamment ajoutés. Il est presque impossible pour un administrateur de comprendre la topologie et les différences pertinentes, ce qui est critique lorsque l’on tente de déployer de nouvelles applications edge.
« Développer une stratégie edge efficace nécessite de prendre en compte la complexité des points de terminaison et de reconnaître que l’échelle et la variabilité sont radicalement différentes de celles des déploiements sur site ou dans le cloud public. »
Livre blanc IDC, sponsorisé par IBM, «The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value », janvier 2020
L’ampleur, la variabilité et le rythme de changement des environnements edge exigent une nouvelle approche, une approche de gestion autonome. Les actions de gestion telles que la négociation du déploiement, l’accord, l’exécution et la validation continue des workloads doivent être déchargées de l’administrateur humain et confiées à un logiciel de gestion autonome.
Cela se fait grâce à une communication asynchrone entre les agents logiciels sur les points de terminaison edge et un centre de gestion qui constitue le logiciel de gestion autonome. Les actions exécutées sont basées sur l’intention de l’administrateur, mais sans son intervention, même lors de l’intégration de nouveaux points de terminaison.
Voici un exemple : « Déploie cette application sur n’importe quel serveur edge avec OpenShift 4.2, 8 cœurs libres, 2 Go de mémoire, 1 To de stockage, non situé à Toronto, au Canada, et n’exécutant pas une application appartenant au département ABCD. »
Les agents du logiciel edge décident de manière autonome si les points de terminaison edge qu’ils représentent répondent à l’intention définie par l’administrateur et, dans l’affirmative, lancent automatiquement l’installation de l’application. Les agents logiciels vérifient en permanence la validité de l’accord au fil du temps. Par exemple, si la version de Red Hat OpenShift est ultérieurement mise à niveau vers la version 4.3, l’agent peut informer l’administrateur que l’accord n’est plus valide, ou il peut arrêter automatiquement l’application, le tout sans l’activation ou l’intervention de l’administrateur.
Grâce à la gestion autonome, un seul administrateur peut gérer des dizaines de milliers de terminaux sans intervention humaine.
Si votre maison devient autonome, n’est-il pas temps que votre logiciel de gestion le devienne aussi ?
