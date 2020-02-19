Avec l’expansion de l’informatique, l’échelle, la variabilité et le rythme de changement des environnements edge représentent un défi pour lequel les logiciels de gestion traditionnels n’ont pas été conçus. Ils ont été conçus à l’origine pour des topologies centralisées avec de nombreux serveurs (souvent standardisés) dans quelques centres de données ou régions de cloud public, avec des changements peu fréquents de l’environnement.

Aujourd’hui, avec l’edge, vous avez des dizaines de milliers de serveurs et des centaines de milliers d’appareils edge qui sont beaucoup plus hétérogènes, déployés sur des milliers de sites distants, et de nouveaux sites ou dispositifs et serveurs edge sont constamment ajoutés. Il est presque impossible pour un administrateur de comprendre la topologie et les différences pertinentes, ce qui est critique lorsque l’on tente de déployer de nouvelles applications edge.

« Développer une stratégie edge efficace nécessite de prendre en compte la complexité des points de terminaison et de reconnaître que l’échelle et la variabilité sont radicalement différentes de celles des déploiements sur site ou dans le cloud public. »

Livre blanc IDC, sponsorisé par IBM, «The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value », janvier 2020